鈴木萌花、初デジタル写真集発売へ AMEFURASSHI解散後の新たな一歩刻む
元AMEFURASSHIの鈴木萌花が、初デジタル写真集『SHE IS HERE』を5月27日に発売する。22日から『週刊プレイボーイ』公式ECサイト「週プレ グラジャパ！」で予約受付がスタートし、主要電子書店でも一斉配信される。
【写真集カット】上目遣いがかわいい…料理をする鈴木萌花
2026年3月、13年間続けてきたグループアイドルとしての活動に一区切りをつけ、ソロタレントとして新たな道を歩み始めた鈴木。本作は、そんな“リスタート”のタイミングを切り取った待望の初デジタル写真集となる。
テーマは「リスタート」と「彼女感」。鈴木自身も企画構想の段階から参加し、これまでステージで見せてきたクールな印象とは異なる、愛らしく自然体な表情を収録した。特技のアコースティックギター弾き語りを披露するシーンも盛り込まれ、これまで歩んできた軌跡を感じさせる内容となっている。
タイトルの『SHE IS HERE』には、新たなスタート地点に立つ鈴木の“現在地”が込められている。「週プレ グラジャパ！」限定版にはドキュメンタリームービーも収録され、写真だけでは伝えきれない彼女の素顔や空気感を楽しめる仕様となる。
鈴木は2002年2月5日生まれ、東京都出身。2013年から芸能活動をスタートし、「3B junior」「マジェスティックセブン」を経て、2018年からAMEFURASSHIのメンバーとして活動してきた。グループ活動と並行し、「浪江女子発組合」のメンバーとしても活躍してきた。
アイドルとして積み重ねてきた経験を胸に、新たな一歩を踏み出した鈴木。初写真集には、その決意と新章への期待が詰まっている。
【写真集カット】上目遣いがかわいい…料理をする鈴木萌花
2026年3月、13年間続けてきたグループアイドルとしての活動に一区切りをつけ、ソロタレントとして新たな道を歩み始めた鈴木。本作は、そんな“リスタート”のタイミングを切り取った待望の初デジタル写真集となる。
タイトルの『SHE IS HERE』には、新たなスタート地点に立つ鈴木の“現在地”が込められている。「週プレ グラジャパ！」限定版にはドキュメンタリームービーも収録され、写真だけでは伝えきれない彼女の素顔や空気感を楽しめる仕様となる。
鈴木は2002年2月5日生まれ、東京都出身。2013年から芸能活動をスタートし、「3B junior」「マジェスティックセブン」を経て、2018年からAMEFURASSHIのメンバーとして活動してきた。グループ活動と並行し、「浪江女子発組合」のメンバーとしても活躍してきた。
アイドルとして積み重ねてきた経験を胸に、新たな一歩を踏み出した鈴木。初写真集には、その決意と新章への期待が詰まっている。