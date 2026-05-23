“エンジンから白煙”で水上飛行機が急降下 建物や電線かすめ道路に“緊急着陸”の一部始終 乗員3人は無事 アメリカ
アメリカ・アリゾナ州で4月、水上飛行機が住宅街へ急降下する様子がカメラに捉えられた。水上飛行機はエンジントラブルを起こし、やむを得ず道路へ緊急着陸。建物などにも接近していたが、周辺への被害は着陸時に衝突した消火栓のみだった。
下は住宅街“頭を抱える状況”
アメリカ南西部アリゾナ州で4月13日に撮影されたのは、上空を飛ぶ水上飛行機だ。翼のカメラが機内の人たちも映していたが、どうも様子がおかしかった。
一斉に後ろを向くと、そこには噴き出す白い煙が見えていた。水上飛行機にエンジントラブルが起きていたのだ。
下は住宅街だ。頭を抱える状況の中、男性が前方を指す。
すると水上飛行機は、みるみる高度を下げ、建物や電線をかすめるように滑空し始めた。
そして、車道に緊急着陸したのだ。
巻き込まれた人もおらず
水上飛行機に乗っていたのは3人だ。
機体から自力で脱出し、全員大きなけがはなかった。
地元メディアによると、水上飛行機は離陸から20分足らずでエンジントラブルが発生していた。パイロットはエンジンを停止させ、道路に緊急着陸したという。
道路脇から水が噴き出していた。
着陸の際、消火栓にぶつかってしまったが、車などには衝突せず、巻き込まれた人はいなかった。
（「イット！」 5月15日放送より）