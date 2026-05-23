◇プロ野球 セ・リーグ 中日6-2広島(22日、バンテリンドーム)

中日は序盤の4得点を生かし、広島に勝利。井上一樹監督が試合後のインタビューにこたえました。

5月12日以来のスタメンとなった阿部寿樹選手が4打数4安打1打点と活躍。初回は栗林良吏投手から好機で先制タイムリーを放ち、チームを勢いづけました。

指揮官も「頭が下がる」と絶賛。「練習を見ていても実戦に近いような練習を常にする。ベテランというと本人は照れくさいかもしれませんけど、交流戦ももうすぐ始まりますし、阿部の力というのは大きいものになると思います」と語りました。

20日の阪神戦では、リリーフ陣が打たれ、7点リードを逆転負け。課題の継投については、「誰がいくのかというのは世間のみなさんもざわざわするということがありますけど」と前置きしながら、8回を三者凡退で切り抜けた吉田聖弥投手の名を挙げて、「本人も投げるボールに自信を持っている、決定というわけではないが当分は吉田あたりを使っていく」と期待を込めました。

また9回の守護神・松山晋也投手の胸へ打球が直撃するアクシデントを振り返り、「投げる方ではなく左の方に当たって、そこだけは幸い」としながら、今後については「投げられるのかコンディションをみていく」と語りました。