『タツキ先生は甘すぎる！』第7話 “タツキ”町田啓太、自分のことを“パパ”と呼ぶ少女に自身の幼少期を重ねる
町田啓太が主演を務め、松本穂香が共演するドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（日本テレビ系／毎週土曜21時）の第7話が23日の今夜放送される。
【写真】タツキ（町田啓太）の息子・蒼空（山岸想）も登場！『タツキ先生は甘すぎる！』第7話より
本作は学校に行けない子どもたちが安心して過ごせる「フリースクール」を舞台にしたヒューマンドラマ。主演の町田が子どもたちに甘すぎるほど寄り添う、フリースクールのスタッフ・浮田タツキを演じ、タツキの同僚で、ルールを重んじる真面目な元中学校教師・青峰しずく役を松本が務める。
■第7話あらすじ
タツキのことを“パパ”と呼ぶようになった小学3年生の安藤海音（池村碧彩）。同じく3年生の勝又凛花（磯村アメリ）がやって来てタツキを連れて行こうとすると「パパを取らないで！」とたたき、もめた末に海音は転倒しケガをしてしまう。
2人のケンカを問題視したしずくは、海音がタツキにべったりでパパと呼んでいることについてミーティングで話題にするが、三雲（江口洋介）は「今は海音の気持ちを深く知ることを考えた方がいい」と話し、タツキにあることを提案する。
それは自分や家族、周りの人を色とりどりのボタンで紙の上に表現する“ボタンアート”だった。海音を表すボタンのすぐ横には、タツキを示すボタンが。さらに海音は、家族の事を整列したボタンで表現した一方で「ユカナイ」の仲間の事は自由に躍動するボタンで対照的に表現。タツキはその意味を気にかける。
そんな中「ユカナイ」ではフリーマーケットを開催。にぎわう一同をよそに、海音は全国算数コンクールに向けて1人で算数の問題を解いていた。
タツキが採点していると、そこに海音の父・哲生（吉沢悠）がやってくる。海音の細かい計算ミスに「なんでミスしたの？」と哲生が優しく詰め寄るのを見たタツキは、勉強ばかりしていた自分の子どもの頃を思い出す…。
ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』は日本テレビ系にて毎週土曜21時放送。
【写真】タツキ（町田啓太）の息子・蒼空（山岸想）も登場！『タツキ先生は甘すぎる！』第7話より
本作は学校に行けない子どもたちが安心して過ごせる「フリースクール」を舞台にしたヒューマンドラマ。主演の町田が子どもたちに甘すぎるほど寄り添う、フリースクールのスタッフ・浮田タツキを演じ、タツキの同僚で、ルールを重んじる真面目な元中学校教師・青峰しずく役を松本が務める。
タツキのことを“パパ”と呼ぶようになった小学3年生の安藤海音（池村碧彩）。同じく3年生の勝又凛花（磯村アメリ）がやって来てタツキを連れて行こうとすると「パパを取らないで！」とたたき、もめた末に海音は転倒しケガをしてしまう。
2人のケンカを問題視したしずくは、海音がタツキにべったりでパパと呼んでいることについてミーティングで話題にするが、三雲（江口洋介）は「今は海音の気持ちを深く知ることを考えた方がいい」と話し、タツキにあることを提案する。
それは自分や家族、周りの人を色とりどりのボタンで紙の上に表現する“ボタンアート”だった。海音を表すボタンのすぐ横には、タツキを示すボタンが。さらに海音は、家族の事を整列したボタンで表現した一方で「ユカナイ」の仲間の事は自由に躍動するボタンで対照的に表現。タツキはその意味を気にかける。
そんな中「ユカナイ」ではフリーマーケットを開催。にぎわう一同をよそに、海音は全国算数コンクールに向けて1人で算数の問題を解いていた。
タツキが採点していると、そこに海音の父・哲生（吉沢悠）がやってくる。海音の細かい計算ミスに「なんでミスしたの？」と哲生が優しく詰め寄るのを見たタツキは、勉強ばかりしていた自分の子どもの頃を思い出す…。
ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』は日本テレビ系にて毎週土曜21時放送。