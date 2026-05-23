『ターミネーターと恋しちゃったら』第8話 エータがレオに未来に帰りたいと告げる
Snow Manの宮舘涼太が主演するドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日系／毎週土曜23時）の第8話が23日に放送。エータ（宮舘涼太）がレオ（番家天嵩）に未来に帰りたいと告げる。
【写真】ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』第8話 エータ（宮舘涼太）の背中を押す副島（松倉海斗）
本作は、連続ドラマ初主演の宮舘が演じる“400年後の未来からやって来たイケメンアンドロイド”時沢エータと、臼田あさ美演じる少女漫画雑誌編集者・神尾くるみが禁断の恋を繰り広げるSFラブコメディー。
■第8話あらすじ
温泉旅館に少女漫画編集者・くるみたちを残し、住んでいた“ロイヤル南風”からも出ていったアンドロイド・エータ。帰宅して置き手紙を見つけたくるみは、未来に帰ったのではと心配するが、マンションの大家・南風董子（石田ひかり）に連れられて戻ってきたエータを見て安心する。
その矢先、くるみが担当する漫画家・榎モカ子（山崎静代）のサイン会開催が決定。くるみが準備に奔走する一方、彼女への恋心を自覚し、もはや自分にはくるみを護る資格がないと思い悩むエータは、駆けつけた時沢レオに未来に帰りたいと告げていた。
エータとくるみがお互いを意識してギクシャクする中、2人の異変を察した同僚・副島昂樹（松倉海斗）から、一歩踏み出すよう背中を押されるエータ。しかし、そのころくるみは“元カレ”須東峻一郎（竹財輝之助）に呼び出され、“運命の決断”を迫られていた。
そしてサイン会当日、くるみは会場内に不審者を発見。もしやくるみの命を狙う暗殺者なのか!? そのとき、エータは…!?
※山崎静代の「崎」は正式には「たつさき」。
オシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』は、テレビ朝日系にて毎週土曜23時放送。
【写真】ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』第8話 エータ（宮舘涼太）の背中を押す副島（松倉海斗）
本作は、連続ドラマ初主演の宮舘が演じる“400年後の未来からやって来たイケメンアンドロイド”時沢エータと、臼田あさ美演じる少女漫画雑誌編集者・神尾くるみが禁断の恋を繰り広げるSFラブコメディー。
温泉旅館に少女漫画編集者・くるみたちを残し、住んでいた“ロイヤル南風”からも出ていったアンドロイド・エータ。帰宅して置き手紙を見つけたくるみは、未来に帰ったのではと心配するが、マンションの大家・南風董子（石田ひかり）に連れられて戻ってきたエータを見て安心する。
その矢先、くるみが担当する漫画家・榎モカ子（山崎静代）のサイン会開催が決定。くるみが準備に奔走する一方、彼女への恋心を自覚し、もはや自分にはくるみを護る資格がないと思い悩むエータは、駆けつけた時沢レオに未来に帰りたいと告げていた。
エータとくるみがお互いを意識してギクシャクする中、2人の異変を察した同僚・副島昂樹（松倉海斗）から、一歩踏み出すよう背中を押されるエータ。しかし、そのころくるみは“元カレ”須東峻一郎（竹財輝之助）に呼び出され、“運命の決断”を迫られていた。
そしてサイン会当日、くるみは会場内に不審者を発見。もしやくるみの命を狙う暗殺者なのか!? そのとき、エータは…!?
※山崎静代の「崎」は正式には「たつさき」。
オシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』は、テレビ朝日系にて毎週土曜23時放送。