ミュージカル俳優・山崎育三郎、大ファンと“濃厚ラブシーン”再現
俳優の山崎育三郎が23日のMBS『痛快！明石家電視台』（毎週土曜 後3：00〜4：00 ※関西ローカル）に出演する。
【番組カット】歴30年以上…ピアノを披露する山崎育三郎
一般観覧者50人がゲストに質問をする名物企画「なにをきくねん」。自分が似ていると思う有名人の名前を観覧者が記した回転式の“お名前ボード”をもとに、MC・明石家さんまが気になる“有名人”を指名。当てられた観覧者が自身のエピソードを披露した後、ゲストに直接質問を投げかける。明石家メンバーも加わり、にぎやかなトークを繰り広げる。
今回のゲストは、ミュージカル俳優の山崎育三郎。21歳のときに大作『レ・ミゼラブル』のマリウス役に当時世界最年少で抜擢され、ミュージカル界のプリンスとして知られている。その華々しい経歴を芸能履歴書で振り返る。
約2万人の応募者の中から『レ・ミゼラブル』のマリウス役を射止めたオーディション裏話を披露するほか、芸能界での恩人として、俳優・山田孝之の名前を挙げる。さんまも驚く、山田孝之との意外な関係性とは。
「いっくんの大ファン！」という観覧者の女性が、『ミス・サイゴン』で山崎が演じたクリス役を大絶賛する。「（ヒロインとの）愛し合うシーンばかり思い出して」とうっとりする女性の言葉を受け、さんまから「さわりだけやってあげて」と振られた山崎は、「こっちに来てもらっていいですか？」と快諾。大ファンの女性と、濃厚ラブシーンを再現する一幕も。
次に、「いっくんはイケメンやし、歌もうまいし」という観覧者の女性から「今までモテてきましたか？」という直球質問が飛び出す。山崎は「モテてはないですね…」と謙遜するそぶりを見せながらも、「スーパーモテました」とキッパリ。山崎が「音大マジック」と称する音楽学校での生活に、さんまは興味津々になる。
ほかにも、「みんなで合唱をしたい」という山崎の熱烈なリクエストを受けて、さんまや明石家メンバーとともに『笑顔のまんま』を歌うことに。ピアノ歴30年以上という山崎の生演奏にのせて全員で合唱するが、感動の展開を明石家メンバーが台無しに…？
ほかにも、「みんなで合唱をしたい」という山崎の熱烈なリクエストを受けて、さんまや明石家メンバーとともに『笑顔のまんま』を歌うことに。ピアノ歴30年以上という山崎の生演奏にのせて全員で合唱するが、感動の展開を明石家メンバーが台無しに。
【出演】
明石家さんま
間寛平
村上ショージ
蛍原徹
アキナ（秋山賢太、山名文和）
＜ゲスト＞
山崎育三郎
＜アシスタント＞
山崎香佳MBSアナウンサー
【番組カット】歴30年以上…ピアノを披露する山崎育三郎
一般観覧者50人がゲストに質問をする名物企画「なにをきくねん」。自分が似ていると思う有名人の名前を観覧者が記した回転式の“お名前ボード”をもとに、MC・明石家さんまが気になる“有名人”を指名。当てられた観覧者が自身のエピソードを披露した後、ゲストに直接質問を投げかける。明石家メンバーも加わり、にぎやかなトークを繰り広げる。
約2万人の応募者の中から『レ・ミゼラブル』のマリウス役を射止めたオーディション裏話を披露するほか、芸能界での恩人として、俳優・山田孝之の名前を挙げる。さんまも驚く、山田孝之との意外な関係性とは。
「いっくんの大ファン！」という観覧者の女性が、『ミス・サイゴン』で山崎が演じたクリス役を大絶賛する。「（ヒロインとの）愛し合うシーンばかり思い出して」とうっとりする女性の言葉を受け、さんまから「さわりだけやってあげて」と振られた山崎は、「こっちに来てもらっていいですか？」と快諾。大ファンの女性と、濃厚ラブシーンを再現する一幕も。
次に、「いっくんはイケメンやし、歌もうまいし」という観覧者の女性から「今までモテてきましたか？」という直球質問が飛び出す。山崎は「モテてはないですね…」と謙遜するそぶりを見せながらも、「スーパーモテました」とキッパリ。山崎が「音大マジック」と称する音楽学校での生活に、さんまは興味津々になる。
ほかにも、「みんなで合唱をしたい」という山崎の熱烈なリクエストを受けて、さんまや明石家メンバーとともに『笑顔のまんま』を歌うことに。ピアノ歴30年以上という山崎の生演奏にのせて全員で合唱するが、感動の展開を明石家メンバーが台無しに…？
ほかにも、「みんなで合唱をしたい」という山崎の熱烈なリクエストを受けて、さんまや明石家メンバーとともに『笑顔のまんま』を歌うことに。ピアノ歴30年以上という山崎の生演奏にのせて全員で合唱するが、感動の展開を明石家メンバーが台無しに。
【出演】
明石家さんま
間寛平
村上ショージ
蛍原徹
アキナ（秋山賢太、山名文和）
＜ゲスト＞
山崎育三郎
＜アシスタント＞
山崎香佳MBSアナウンサー