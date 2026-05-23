アルコ＆ピースの酒井健太が、元サッカー日本代表のスター選手とプライベートでサッカーをする仲であることを告白した。

【映像】人気芸人たち＆サッカー元日本代表・柿谷のプライベート写真

『しくじり先生 俺みたいになるな!!』は、過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラエティ。

5月22日の放送では、元プロサッカー選手、柿谷曜一朗が登壇。天才すぎるが故に調子にのってしまった、数々のしくじりエピソードを授業した。授業には、担任の若林正恭（オードリー）、レギュラー生徒の澤部佑（ハライチ）、吉村崇（平成ノブシコブシ）、そのほか生徒として、アルコ＆ピース、新川優愛、ゆうちゃみが参加した。

番組冒頭、日本を代表するスター選手の登場にスタジオが沸く中、酒井は「つい最近一緒にサッカーした」と語り、酒井が撮影した柿谷の貴重なプライベート写真が公開された。

思わぬ交友関係に驚きの声が上がる中、酒井は「完封しました。柿谷を僕は」と、元日本代表のエースを抑え込んだと冗談めかして豪語。これには柿谷も思わず苦笑いを浮かべるが、酒井は怯むどころか「な？」と柿谷に同意を求めた。

スター選手を相手にした酒井のあまりに強気な振る舞いに、スタジオは爆笑。若林からも「やめとけよ、そんなこと」と即座にツッコミが飛ぶなど、二人の気心の知れた関係性が垣間見える、賑やかなオープニングとなった。