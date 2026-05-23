ACEes浮所飛貴、人気企画“道の駅伝”にカムバック「浮所史上一番大変なロケ！」
5人組グループ・ACEesの浮所飛貴が、きょう23日放送の日本テレビ系『1億人の大質問!? 笑ってコラえて！』（後7：56〜後8：54）内人気企画「日本全国 道の駅伝」に再び挑戦する。
【番組カット】自信満々！1位予想に挑戦する丸山隆平
「日本全国 道の駅伝」では、道の駅で売られている商品の中から、直近1ヶ月の売上No.1を当て、「道の駅スゴロク」を使って出た目の数だけ次の道の駅へ進む。
第1走者として、同企画を大人気コーナーへと押し上げた浮所が第12走者としてカムバック。今回は秋田・男鹿市「道の駅 おが（なまはげの里 オガーレ）」からスタートする。意気揚々と入店する浮所だが、最初に目にした道の駅名物のジェラートに「出たよ、ジェラート」とがく然。浮所はかつて第1走者として挑戦した際、3回連続でジェラートの予想を外し、ロケが中止になってしまったトラウマがある。
ジェラートは後回しにして、寿司屋も仕入れに来るという本格的な鮮魚売り場へ。3月に漁が解禁されたばかりの紅ズワイガニの破格の安さに驚きを隠せない。来店客を観察してみると、わかめがどんどん買われていることを発見。男鹿半島名物の“ぎばさ”にも注目する。
そこで「この道の駅のすべてが集約されている」と浮所が目をつけた天然真鯛、ぎばさ、紅ズワイガニが食べられる3色丼をレストランで食べ、「めっちゃうまい！」「口の中がカニだらけ！」とあまりのおいしさに悶絶する。
最後は、鬼門のジェラート。男鹿の海水100パーセントで作られた名産品の塩を使った塩ミルクジェラートを食べたところ、甘じょっぱさのバランスが抜群なおいしさに、「これあるぞ」とジェラートへの期待が高まる。
そのほか、ユネスコ無形文化遺産に登録されている「男鹿のナマハゲ」が有名なだけに、高額なお面は一気に上位に来る可能性も。果たして浮所は見事1位を当てることができるのか。そして、「浮所史上一番大変なロケ！」と嘆くまさかの展開もある。
スタジオではゲストも1位予想に挑戦。石原良純は「カニかぎばさ」と悩んでなかなか決まらない中、宮野真守はズバッと「カニ」と予想する。
【番組カット】自信満々！1位予想に挑戦する丸山隆平
「日本全国 道の駅伝」では、道の駅で売られている商品の中から、直近1ヶ月の売上No.1を当て、「道の駅スゴロク」を使って出た目の数だけ次の道の駅へ進む。
第1走者として、同企画を大人気コーナーへと押し上げた浮所が第12走者としてカムバック。今回は秋田・男鹿市「道の駅 おが（なまはげの里 オガーレ）」からスタートする。意気揚々と入店する浮所だが、最初に目にした道の駅名物のジェラートに「出たよ、ジェラート」とがく然。浮所はかつて第1走者として挑戦した際、3回連続でジェラートの予想を外し、ロケが中止になってしまったトラウマがある。
そこで「この道の駅のすべてが集約されている」と浮所が目をつけた天然真鯛、ぎばさ、紅ズワイガニが食べられる3色丼をレストランで食べ、「めっちゃうまい！」「口の中がカニだらけ！」とあまりのおいしさに悶絶する。
最後は、鬼門のジェラート。男鹿の海水100パーセントで作られた名産品の塩を使った塩ミルクジェラートを食べたところ、甘じょっぱさのバランスが抜群なおいしさに、「これあるぞ」とジェラートへの期待が高まる。
そのほか、ユネスコ無形文化遺産に登録されている「男鹿のナマハゲ」が有名なだけに、高額なお面は一気に上位に来る可能性も。果たして浮所は見事1位を当てることができるのか。そして、「浮所史上一番大変なロケ！」と嘆くまさかの展開もある。
スタジオではゲストも1位予想に挑戦。石原良純は「カニかぎばさ」と悩んでなかなか決まらない中、宮野真守はズバッと「カニ」と予想する。