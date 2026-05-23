元ボクシング世界王者・長谷川穂積、“試合前に恐怖で眠れなかった”と回想「殴られる怖さはない」
元ボクシング世界王者・長谷川穂積が23日放送のテレビ大阪『大阪おっさんぽ』（後6：58〜 ※関西ローカル）に出演する。
【番組カット】試合前のリフレッシュに来ていた遊園地を明かす長谷川穂積
強烈な個性を放つおっさんたちによる街ブラロケ番組。前回に引き続き、メッセンジャーの黒田有、長谷川、橋下徹が出演。“ひらパー”こと「ひらかたパーク」をおっさんぽ。大阪の人々から長く愛され続けるひらパーに誕生した最新スポットに足を運ぶ。さらに枚方の街に繰り出し、女性に人気のバッグ店や創業320年の角打ちを訪れる。
園内を散策しながら、黒田は、長谷川が現役時代、試合前に恐怖で眠れなかったというエピソードを振り返る。長谷川は、「殴られる怖さはない」としつつも、負ければすべてを失う恐怖があったと告白。試合前には、リフレッシュも兼ねて家族でよくひらパーを訪れていたと言う。
続いて一行は、最新エリア「プラネットアクア・ポート」へ。昨年10月にオープンした、“宇宙旅行”がテーマのアクアリウムで、約200種類の水生生物を展示。黒田たちは、広報の担当者の案内で館内を巡りながら、生き物の豆知識を教わることに。
ひらパーをあとにした一行は、枚方の風情ある町並みを散策。創業320年という角打ちでは、ビールを飲み交わしながら、黒田が長谷川の夫婦の話を深掘りする。
【番組カット】試合前のリフレッシュに来ていた遊園地を明かす長谷川穂積
強烈な個性を放つおっさんたちによる街ブラロケ番組。前回に引き続き、メッセンジャーの黒田有、長谷川、橋下徹が出演。“ひらパー”こと「ひらかたパーク」をおっさんぽ。大阪の人々から長く愛され続けるひらパーに誕生した最新スポットに足を運ぶ。さらに枚方の街に繰り出し、女性に人気のバッグ店や創業320年の角打ちを訪れる。
続いて一行は、最新エリア「プラネットアクア・ポート」へ。昨年10月にオープンした、“宇宙旅行”がテーマのアクアリウムで、約200種類の水生生物を展示。黒田たちは、広報の担当者の案内で館内を巡りながら、生き物の豆知識を教わることに。
ひらパーをあとにした一行は、枚方の風情ある町並みを散策。創業320年という角打ちでは、ビールを飲み交わしながら、黒田が長谷川の夫婦の話を深掘りする。