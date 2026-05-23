諫早市に今年3月にオープンした「ZONE SOCCER PERFORMANCE GYM」。

長崎県に初上陸の、サッカー専門のジムです。

トレーナーがマンツーマンで指導し、当たり負けしない体づくりやスピードの向上など、サッカーに必要なフィジカル能力を引き出します。

小学生以上が対象で、プロサッカー選手と同じ環境でトレーニングができるのが大きな魅力です。

オープンしたのは、斎藤 岳代表。

元サッカー日本代表選手など、プロ選手20人以上を指導してきました。

（斎藤 岳 代表）

「長崎自体に指導している選手が多くいて、もっといい環境を作りたいと思ったのが一番最初。

子どもたちが一生懸命サッカーしている熱量の高さがすごく見えたので、作りたいと思った」

ジムには、ウエイトトレーニングができるマシンを完備。

また180平方メートルの巨大な空間では、スプリントのタイム測定や、ボールを使ったトレーニングをすることができます。

そして一番の特徴は、サッカーにおける “個別対応のトレーニングメニュー”。

まず、体の使い方から分析します。

（斎藤 岳 代表）

「永田拓巳アナウンサーに挑戦していただくのは、10メートルのスプリントです」

10メートルの直線を全力で走り、タイムを測定。

映像を見て、走り方の癖や弱点を確認します。

（斎藤 岳 代表）

「1歩目は大きくととれているのに、2歩目はコンパクトになっている。しっかりと足を速く回転できるようにする」

分析を基にトレーニングメニューを提案します。

足の切り替え動作を意識し、ウォーターバッグやミニハードルを使ってトレーニングを行います。

（斎藤 岳 代表）

「サッカーって相手がいて、ボールがあって味方がいて、複雑な状況で走らないといけない。今までのトレーニングだけだと、サッカーで足が速くなりにくい」

最後は実際にボールを追いかけて、より実践を意識した走りへ繋げます。

（永田 拓巳アナウンサー）

「練習で足を素早く引き上げるところを、ここで応用する作業なんですか？」

（斎藤 岳 代表）

「その通り。良い感じでした」

プロサッカー選手として活躍する、米田 隼也選手。

週に3日ほど足を運んでいます。

ボールを使って、試合での1対1をイメージしたトレーニングで体の動きを確認します。

（米田 隼也 選手）

「体も整うしレベルアップもしているからすごくパフォーマンスがいい。早めのうちにこの環境でトレーニングをしていたら、将来必ずもっとすごい選手になれたんだろうなと思いながらトレーニングをしている」

（斎藤 岳 代表）

「僕自身の目標が日本代表ワールドカップ優勝に貢献するというところ。このジムに関わった選手の中から、優勝した瞬間にピッチ上に立っている選手が1人でも多く出てきてくれたら僕は本当に幸せですね」

長崎、そして日本のサッカーのレベルアップを支える新たな拠点になりそうです。

ZONE SOCCER PERFORMANCE GYMでは、5月末まで初回トレーニングの無料キャンペーンが行われています。