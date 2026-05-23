「日本人は素晴らしかった」MLBに舞い戻った元巨人戦士が告白 異国で成功を掴むために必要な“助っ人の心得”「NPBは誰にでも向いているわけではない」
今季からナショナルズでプレーしているグリフィン(C)Getty Images
人生の刺激となった巨人での日々
日本からメジャーへ飛び立つのは、何も日本人選手たちだけではない。いわゆる“助っ人”として活躍を遂げた外国人選手たちも近年ではNPBでの活躍が再評価され、大きな契約を得るケースが増えている。
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昨年12月にナショナルズと1年550万ドル（約8億6000万円）の契約を締結したフォスター・グリフィンもその一人だ。
日本は「1年で帰るつもりだった」というグリフィンだが、異国の地で左腕は躍動した。ブルージェイズを自由契約となった23年オフに巨人へ加入した30歳は、1年目に20試合の先発登板で6勝（5敗）、防御率2.75とローテーションの一角を担う活躍を見せると、推定2億円の2年契約を締結して迎えた24年は20試合に登板して6勝4敗、防御率3.01。迎えた契約最終年となった今季は、怪我による離脱の影響で14登板に終わったが、6勝1敗、防御率1.62と数字は安定していた。
助っ人投手として“結果”を残し、メジャー契約を勝ち取ったグリフィンは、約3年ぶりのメジャーリーグで競争に身を投じている。現地時間5月21日時点で10先発（56.0イニング）を消化して、防御率4.02、WHIP1.18、被打率.225。スタッツは決して良くはないが、開幕から約2か月でローテーション争いを続けている。
そんな“元巨人戦士”にとって日本での経験は、プロキャリアと自らの人生そのものにおいて、大きな刺激となった。
現地時間5月22日に地元放送局『MASN』のマーク・ザッカーマン氏の取材に答えたグリフィンは「日本の文化に馴染むのに全く問題はなかった。あっちの文化は大好きだったし、なによりも日本人は素晴らしかった」と回想。さらに「ファンは街中で僕を見かけても、誰もあまりしつこく話しかけてこなかった。たまに『写真を撮ってほしい』と声をかけてくる人はいたけど、全く害はなかった。唯一の難点は言葉の壁。あれはかなり大変だった」と続けている。
文化的な問題をクリアし、私生活でも苦慮しなかったというグリフィン。だが、彼の心には、助っ人として「常にトライアウトをされている」という緊張感はあったという。
いまだに渦巻く「メジャー＞日本」という楽観的な見方に“忠告”
NPBの仕組みについて「どれだけの人がご存知なのかはわからないけど、日本では外国人選手が1チームに4人までしか1軍での出場は認められていないんだ」と説いた30歳は、当時の胸の内を告白している。
「自分は日本のチームから『君が欲しい』とスカウトされ、良い成績を残せる時間と機会を得られた。それは本当にラッキーだったと思う。日本に行く選手たちの中には、実質的に1年中トライアウトのような状況に置かれる選手もいる。ほとんどが単年契約を結ぶから、結果が出せなかったり、普通の成績にとどまったりすると、再契約のオファーはまず来ないんだ」
さらにグラウンド内外の実体験からグリフィンは「キャリアが終わりかけなのか、それともまだメジャーで勝負できるのかにもよるけど、個人的には日本に行く機会を得た選手には、ぜひ行くことを勧める」と断言。その一方でいまだに渦巻く「メジャー＞日本」という楽観的な見方に対する“忠告”も忘れなかった。
「ヨミウリ・ジャイアンツと契約した当時の自分は、間違いなく4Aクラス（メジャーと3Aの間）ぐらいの選手だった。だから迷う余地のない選択だった。だけど、日本のリーグは、誰にでも向いているわけではない。向こうの文化が合わない人もいれば、野球のライフスタイルが合わない人もいるだろうね。僕自身は日本が大好きになったけど、それぞれの状況は極めて個別のものだと感じていたよ」
日本で複数年プレーし、実績を積み上げてメジャーリーグに戻ったグリフィン。ある種の国際舞台を知る彼の言葉は、説得力を大いに含んでいる。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]