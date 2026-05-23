計画は立てた。でも少しずつ遅れていって、気づけば余裕がなくなっている――そんな状況はないだろうか。実はこれは、「ある工夫」で回避できる。外資系IT企業で日本オフィスを経て、現在は米国本社でプロダクト・マネージャーとして働く福原たまねぎさんは、書籍『世界の一流が休むためにやっていること』（朝日新聞出版）のなかで、その具体的な対処法を語っている。同書から、一部を抜粋して紹介する。（ダイヤモンド社書籍編集局）

「休み」を生み出す工夫

どんなに時間をかけて予定を立てたとしても、必ず来るのが「現実的なスケジュールになっているか不安」という状態じゃないだろうか。あくまで過去の実績ベースの見積もりだし、実際にはそううまくいかないんじゃないか？

これについて、一流のエンジニアとプロダクト・マネージャーがやっている3つの工夫がある。

・10％の余白を持たせる

・3ヶ月先の「休み」を予定に入れる

・勉強の時間を織り込む

この工夫にぼくは「そこまでやるか！」と唸ってしまった。こういう小さい工夫で、世界のトップがうまく「休み」を生み出していることを知ったからだ。

10％の余白を持たせる

計画を立てたものの、次々と新しいタスクが降ってきて、「結局いつも予定通りにいかないんだよな……」と感じる人は多いと思う。これは業界や業種を問わずほとんどの現場で起こる現象だろう。

そこで一流のエンジニアやプロダクト・マネージャーたちは、スケジュールに最低でも10％の余白を持たせることをルールにしている。

たとえば「10営業日で終わりそう」なタスクは、最初から11営業日で計画する。「今週中に終わる」作業なら、来週の月曜を締め切りにする。きわめて具体的に、見積もりに1割の“上乗せ”をしておく。

これは「“差し込み”は必ずある」という現実を前提にした考え方だ。

実際、プロジェクト管理の研究では「人間にはどうしても見落とす想定外の作業があり、それが全体工数の5〜15％を奪っていく」と指摘されている。どんな一流のチームでも自然に発生することのようだ。だからこそ、計画には10％の余白を持たせる。

※本記事は書籍『世界の一流が休むためにやっていること』（朝日新聞出版）からの抜粋記事です。（記事の内容は個人の意見であり、所属会社・団体を代表するものではありません）