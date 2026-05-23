じつは、ワインも…地球規模で進む気温上昇が、打撃を与えている「驚愕の現実」。人類数千年の叡智を支える、科学の力

一滴の雫に満たされている、数千年にわたる叡智……。

もはや国民的な飲み物の一つとなったワイン。近年、日本産ワインも急成長していることはご存知の方も多いと思いますが、さらに注目を集め始めているビオワイン、オレンジワインはご存知でしょうか。

ワインは、単なる嗜好品にとどまらず、人類が長い時間をかけて磨き上げてきた文化の産物として多くの人々を魅了し続けています。しかし、グラス一杯の背後には、ブドウ樹の生理、発酵微生物の働き、 果汁やワインに含まれる化合物の化学反応、といった、さまざまな科学的要素が複雑に絡み合っています。

ワインの原料となるブドウの最新の栽培技術、醸造技術から、おいしさ、香り、健康効果はもちろん、温暖化によるブドウ栽培の変化など、ワインの魅力を科学の言葉で説明した『最新 ワイン科学』（講談社・ブルーバックス）。本記事シリーズでは、この書から、興味深いトピックを選りすぐってご紹介していきます。

第1回となる今回は、本書の「はじめに」から一挙公開、ワインに凝縮された科学の力を解説します。

＊本記事は、『最新 ワインの科学 芳醇な香りと味わいはどのように生まれるのか』（ブルーバックス）を再構成・再編集したものです。

科学的な知見が拓くワイン造りの現場

人類の歴史とともに歩んできた最も古い酒類のひとつがワインです。その起源は数千年前にさかのぼり、古代文明の中で宗教儀礼や医療、食文化の一部として重要な役割を果たしてきました。

ブドウという果実が発酵することで生まれるこの飲み物は、偶然の産物であると同時に、人類が長い時間をかけて磨き上げてきた文化でもあります。現代においてワインは、単なる嗜好品にとどまらず、地域の歴史や文化、そして人々の価値観を映し出す存在として、多くの人々を魅了し続けています。

しかし、ワインの魅力はロマンだけでは語り尽くせません。私たちは、ワインを科学の言葉で説明することを目指しています。グラス一杯の背後には、ブドウ樹の生理、発酵微生物の働き、果汁やワインに含まれる化合物の化学反応、といった、さまざまな科学的要素が複雑に絡み合っています。

近年、分析技術や分子生物学、ゲノム科学の進展によって、ワインの香りや味わいを構成する成分の正体や、それらがどのように生成されるのかが急速に明らかになってきました。かつては経験や勘に頼っていたワイン造りの現場も、いまや科学的な知見に裏打ちされた精緻な製造工程へと進化しているのです。

数百種類以上の化合物が織りなすワインの奥深さ

例えば、ワインの香りひとつをとっても、数百種類以上の化合物が関与しています。

ブドウ果実由来の第一アロマ、発酵によって生まれる第二アロマ、そして熟成によって形成される第三アロマ。これらがどのように組み合わさり、私たちが感じるおいしさや複雑さを生み出しているのかは、まさに科学の探求対象です。

同時に、同じ品種・同じ年であっても造り手により味わいが異なるのはなぜかという問いは、テロワールや醸造技術といった要素を通じて、科学だけでは捉えきれない側面の存在を私たちに示してくれます。

こうした科学的理解が進む一方で、現代のワイン産業は大きな転換点に立たされています。

気候変動、持続可能性……岐路に立つワイン産業に、科学はどう応えていくか

その最大の要因のひとつが、気候変動です。

地球規模で進む気温上昇は、ブドウ栽培に直接的な影響を与えています。成熟の早期化による糖度の上昇と酸の低下、収量の不安定化、新たな病害虫のリスクなど、従来の栽培体系では対応しきれない課題が顕在化しています。その結果、品種の見直しや栽培地域の北上・高地化、さらには醸造工程の再設計といった、大きな変革が今、求められています。

また、現代社会では持続可能性も重要なテーマとなります。化学農薬の使用削減、土壌や水資源の保全、生物多様性への配慮など、環境負荷を低減しながらワインを造ることは、もはや選択肢ではなく必須条件となりつつあります。新たな品種の作出や微生物資源を活用した醸造技術など、持続可能性を支えるために、科学は新たな技術を生み出し続けています。

世界的に酒類消費の伸びが鈍化するなかで、健康志向の高まりやライフスタイルの多様化により、ワインとの関わり方も変わりつつあります。ノンアルコールワインや低アルコールワインの市場は急速に拡大しており、「飲まない」「控える」という選択と、「ワインを楽しむ」という行為を両立させる新しい文化の醸成が求められています。

ここには、アルコール濃度を減らしながらもどのように「ワインらしさ」を表現するかという、新たな科学技術の課題が浮かび上がっています。

ワインに含まれた自然の営みと人類の知恵、そしてそれを解き明かす科学の力

ワインは、文化、経済、環境、そして科学といった多様な要素が交錯するダイナミックな領域にあります。これまでにもワインに関する優れた名著が先達たちによって著されてきましたが、今回出版した『最新 ワインの科学』は、それらとは一線を画し、「ワインを科学の言葉で理解する」という視点からその本質に迫ることを試みたものです。

本書では、ワインの歴史から始まり、ワインの味わいがどのように生まれるのか、ワイン用ブドウ品種の特徴、最新の醸造技術、健康に与える効果、ワインの未来図など、ワインについての知識を体系的に科学の言葉で解説します。

同時に、読者の皆さんがこれまで培ってきたワインへの知見や感覚を、科学の視点から補い、その奥行きをより深く理解していただけるように構成しました。

グラス一杯のワインの中には、自然の営みと人類の知恵、そしてそれを解き明かす科学の力が凝縮されています。本書を読み終えたあとには、一杯のワインを手に取り、香りを感じ、味わいながら、その背景に思いを巡らせてみてください。きっと、これまで気づかなかった新たな発見があるはずです。

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ワインは、その見た目や香り、味わいのすべてにおいて、私たちを魅了してやみません。その奥深さをひも解く鍵は、ワインに含まれる成分。次回は、ワインを構成する魅惑の成分を解説します。

最新 ワインの科学 芳醇な香りと味わいはどのように生まれるのか

ワインの味の違いはどこからくるのか？ ビオワインとは何か？ 様々な疑問が科学的にわかって、飲むのがより楽しくなる1冊！