ゴディバ夏季限定スイーツが登場♡爽やか焼き菓子＆ジュレを堪能

ゴディバから、2026年夏季限定の焼き菓子＆スイーツコレクションが登場♡「100周年 ラングドシャクッキー アソートメント」をはじめ、爽やかなフルーツジュレや瀬戸内レモンのティグレなど、夏にぴったりなラインアップが揃いました。暑い季節でも軽やかに楽しめる、ゴディバならではの上質な味わいに注目です。

100周年記念クッキーが華やか

ゴディバ100周年を記念した「100周年 ラングドシャクッキー アソートメント」は、限定パッケージにも注目したい特別なシリーズ。

ジュリー・リジェール＝ベレア氏が手がけた華やかなデザインで、ギフトにもぴったりです。

フレーバーは新作の「カカオフルーツ」と「バニラショコラ」の2種類。「カカオフルーツ」は、カカオ果汁を練り込んだラングドシャでホワイトチョコレートをサンドした、甘酸っぱく爽やかな味わい。

「バニラショコラ」は、バニラ香るホワイトチョコレートとほろ苦いココアクッキーの組み合わせが魅力です。

4枚入648円、8枚入1,404円、18枚入2,916円、30枚入3,996円（税込）で、2026年5月20日（水）～8月25日（火）まで販売予定です。

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夏を彩るプリン＆ジュレ

暑い季節にぴったりな冷たいスイーツも充実♡「ショコラプリン 4個入」は2,700円（税込）。

「ショコラプリン ミルク」は648円（税込）で、ミルクのまろやかさとショコラの優しい風味が特徴です。

「ショコラプリン ダーク」は648円（税込）で、カカオのコクをしっかり感じながら後味は軽やか。2026年5月20日（水）～9月30日（水）まで販売されます。※無くなり次第終了

「フルーツジュレ 3個入」は2,484円（税込）。単品は各810円（税込）です。

「白桃＆洋ナシ ジュレ」は、上品な甘みの果実をカカオフルーツジュレで包み込んだ華やかな味わい。

「レモン＆マンゴー ジュレ」は、爽やかな酸味とトロピカルな甘みのバランスが絶妙です。

「ぶどう＆キウイ ジュレ」は、ジューシーな果実感とすっきりした後味が楽しめます。販売期間は販売中～2026年9月30日（水）まで。※無くなり次第終了

瀬戸内レモンの爽やか焼き菓子

焼き菓子好きにおすすめなのが、「瀬戸内レモン ティグレ アソートメント」と「ゴディバ サマー クッキーアソートメント」。

「瀬戸内レモン ティグレ アソートメント」は、4個入2,052円、8個入3,726円（税込）。

「瀬戸内レモン ティグレ」は、しっとり生地にレモンガナッシュを合わせた爽やかな仕上がり。

「ショコラ ティグレ」は、カカオニブのほろ苦さがアクセントになった濃厚な味わいです。

さらに、「ゴディバ サマー クッキーアソートメント」は2,592円（税込）。爽やかな「レモンサブレ」を中心に、5種類のクッキーを詰め合わせた夏限定クッキー缶です。軽やかな食感とどこか懐かしい香りに癒やされます♪

どちらも2026年5月20日（水）～8月25日（火）まで販売予定です。

夏限定スイーツで特別な時間を♡

今年のゴディバ夏季限定コレクションは、爽やかなフルーツやレモン、カカオフルーツを取り入れた、この季節ならではの軽やかな味わいが魅力。

自分へのご褒美にはもちろん、大切な人へのサマーギフトにもぴったりです♡見た目も華やかな限定スイーツで、涼やかなティータイムを楽しんでみてはいかがでしょうか。