プロ野球セ・リーグは22日、各地で2試合が行われました。

2位阪神は3位巨人と対戦。阪神は初回から森下翔太選手のタイムリー、大山悠輔選手の2ランで3点を先制。さらに3回にも2点を追加すると、続く4回には立石正広選手にプロ初3安打猛打賞&初打点となるタイムリーが飛び出すなど、序盤から7点を奪います。投げては先発の郄橋遥人投手が7回にキャベッジ選手から2ランを被弾するなど、今季初の複数失点を許すも、6回2/3を投げ、4失点で5勝目。なおも防御率「0.99」といまだ負けなしです。試合のなかった首位ヤクルトとの差を0.5ゲーム差としました。

最下位の中日は5位広島と対戦。初回から阿部寿樹選手、石伊雄太選手、 鵜飼航丞選手のタイムリーで一挙4点を先制します。7回にはここまで無失点で抑えていた柳裕也投手が連続タイムリーを浴び2点を返されますが、6回2/3、109球を投げ、4安打、9奪三振、与四死球3、2失点とゲームメーク。直後に石川昂弥選手が2点タイムリーを放つなど6-2で勝利し、連敗を「3」でストップしました。

＜22日のセ・リーグ結果＞

◆阪神 7-4 巨人

勝利【阪神】郄橋遥人(5勝)

敗戦【巨人】井上温大(3勝4敗)

セーブ【阪神】岩崎優(1敗8S)

本塁打【阪神】大山悠輔6号【巨人】キャベッジ8号

◆中日 6-2 広島勝利【中日】柳裕也(3勝1敗)敗戦【広島】栗林良吏(4勝2敗)