プロ野球パ・リーグは22日、3試合が行われました。

首位オリックスは投打かみ合い2位西武に勝利。初回、森友哉選手のタイムリーで先制すると9回にも4点を加えました。投げてはジェリー投手が6回無失点の好投で2勝目。チームは3連勝としました。敗れた西武は9回に長谷川信哉選手が一発を放つも反撃が及ばず、2連敗です。

ソフトバンクは日本ハムに10−0と圧倒。序盤に2点を先制すると、7回には山本祐大選手の移籍後初本塁打が飛び出すなど、一挙8得点。投げては前田純投手が5回無失点で今季初勝利です。敗れた日本ハムは投打にふるわず、連勝が2で止まりました。

ロッテは楽天との1点差の接戦を制しました。初回、西川史礁選手の4号ソロが飛び出すと、5回には山口航輝選手の3号ソロで追加点、投げては小島和哉投手が7回1失点で今季初勝利です。楽天は打線が佐藤直樹選手の4号ソロの1得点にとどまり、4連敗です。

この日は順位に変動はなし。首位オリックスが2位西武とのゲーム差を1.5に広げました。3位日本ハムと4位ソフトバンクのゲーム差は「0」へ。5位ロッテは借金が4に減り、6位楽天は借金が7にふくらみました。

▽パ・リーグ22日結果

◆オリックス 5−1 西武

勝利【オリックス】ジェリー(2勝2敗)

敗戦【西武】隅田知一郎(3勝2敗)

本塁打【西武】長谷川信哉6号

◆ソフトバンク 10−0 日本ハム

勝利【ソフトバンク】前田純(1勝)

敗戦【日本ハム】達孝太(2勝5敗)

本塁打【ソフトバンク】山本祐大1号

◆ロッテ 2−1 楽天勝利【ロッテ】小島和哉(1勝4敗)敗戦【楽天】柴田大地(1敗1S)セーブ【ロッテ】横山陸人（1敗14S）本塁打【ロッテ】西川史礁4号、山口航輝3号【楽天】佐藤直樹4号