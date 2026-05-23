きのうは、関東や東北の太平洋側で上着が必要な寒さになりましたが、この週末は、気温が日に日に持ち直しそうです。ただ、すっきりと晴れる地域は限られるでしょう。

梅雨のような天気分布になってきました。きょうは、高気圧に覆われる北日本を中心に晴れそうですが、関東から九州にかけては高気圧の縁を回る湿った空気などの影響で、すっきりしない天気で、傘の出番の所があるでしょう。沖縄は梅雨前線が停滞して、雨雲の通り道です。あすは、高気圧の中心が日本の東に離れて、北日本に低気圧が進んできます。このため、北陸から北を中心に傘の出番になり、まとまった雨が降りそうです。

きょうは、九州や北日本を中心に晴れでスタートするでしょう。中国地方と四国から関東にかけては晴れ間の出る所もありますが、雲が広がりやすく、四国や紀伊半島を中心に雨が降りそうです。日中も同じような天気傾向が続きます。中国地方や東海などでも、にわか雨の所がある見込みです。関東も夜は念のため、空模様にご注意ください。沖縄は土砂降りになる所があり、警報級の大雨になるおそれがあります。予想雨量は、あす朝にかけて最大、沖縄と四国で100ミリです。土砂災害などに警戒、注意が必要です。

最高気温は、東京で18℃、仙台では16℃と、関東や東北の太平洋側ではきのうほど寒くはありませんが、きょう日中も空気がひんやりとするでしょう。北日本でも20℃に届く所が多く、札幌は22℃。湿度が低く、カラッ過ごしやすくなる見込みです。一方、北陸から西は25℃以上の夏日の所が多く、九州では30℃前後、30℃以上の真夏日になる所もありそうです。湿度が高く、蒸し暑くなります。運動会の所も多くなりますが、熱中症や食品の管理にご注意ください。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 :22℃ 釧路:11℃

青森 :21℃ 盛岡:22℃

仙台 :16℃ 新潟:27℃

長野 :22℃ 金沢:24℃

名古屋:24℃ 東京:18℃

大阪 :26℃ 岡山:25℃

広島 :26℃ 松江:25℃

高知 :24℃ 福岡:27℃

鹿児島:29℃ 那覇:28℃

あす、あさってと夏日、真夏日のエリアが拡大、あさってをピークに暑くなりそうです。あすは九州、あさっては東海まで真夏日エリアが広がり、大阪や名古屋でも真夏日が復活するでしょう。東京はあさって、火曜日と最高気温28℃の予想です。今週前半も真夏日が続出しましたが、暑さの質が違います。湿度が高く、蒸し暑くなりますので、熱中症対策は今まで以上にしっかりとした方が良さそうです。

天気は周期的に変わります。目先広い範囲で晴れるのはあさってです。日差しがたっぷりと届く日は限られそうです。洗濯など、日差しを有効に使ってください。