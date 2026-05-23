女優のトリンドル玲奈さん（34）がインスタグラムを更新。今年2月に一児の母となったトリンドルさんの近影が話題となっている。



【写真】「年とらんの！？」トリンドル玲奈、爽やか最新ショットにファン驚き

トリンドルさんは、「今の季節にぴったりな、軽やかなバスケットバッグ」「@ysl #サンローラン」と添え、最新ショットをアップ。トリンドルさんはラグジュアリーブランド「サンローラン」の涼しげなバスケットバッグとブラウンのジャケットを組み合わせたコーディネートを披露している。



また、「最近本当に暑くなってきましたね」と続けるトリンドルさん。ジャケットの内側に合わせたインナーやパンツが白一色となっていることからも、夏が近づいてくるような雰囲気が伝わってくる。



SNSでは、「ママになっても可愛い」「トリちゃんって、年とらんの！？」「さりげない、サンローラン素敵です」「トリンドルちゃんならどんなバッグでもお似合い」「ジャケットも良き！！」「軽やか！！」「神かわいすぎ」などのコメントがあった。



トリンドルさんは、1992年1月23日生まれ、オーストリア出身。出演作には、テレビ朝日「月読くんの禁断お夜食」（2023年）やテレビ東京「レプリカ 元妻の復讐」（2025年）、今年5月22日に公開した映画「ミステリー・アリーナ」などがある。プライベートでは、2024年に俳優の山本直寛さんと結婚したことを発表。今年2月には第一子出産を報告した。