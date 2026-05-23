腸管出血性大腸菌感染症 県内ことしの患者・保有者は計21人に

大島郡在住の48歳女性が腸管出血性大腸菌感染症（O型不明）に感染していたことが確認されました。

気温が上がり食中毒リスクが高まるこの季節、あらためて感染予防策を確認しておくことが重要です。

患者の症状は？5月1日から症状、職場健診で発覚

徳之島保健所への届出は5月21日（木）に医療機関からなされました。患者は大島郡在住の48歳女性で、経過は以下のとおりです。

5月1日：水様下痢が出現

5月12日：職場健診時に検便を実施

5月21日：腸管出血性大腸菌（O型不明、VT1陽性）が確認される

症状は現在軽快していて、接触者の状況や感染源・感染経路については、徳之島保健所が現在調査中です。

県内の感染者数は昨年の倍以上

5月22日時点で、県内の腸管出血性大腸菌感染症の患者・無症状病原体保有者の累計は21人となっています。昨年同時期は計10人でしたが、今年はすでにその2倍以上に達しています。

型別の内訳は下表のとおりです。

・O157 患者０人 無症状病原体保有者1人

・O26 患者1人 無症状病原体保有者0人

・O111 患者1人 無症状病原体保有者０人

・その他 患者4人 無症状病原体保有者8人

・不明 患者2人 無症状病原体保有者4人

腸管出血性大腸菌感染症とは？

腸管出血性大腸菌感染症は、「ベロ毒素」と呼ばれる毒素を出す大腸菌による感染症です。主な症状は水様の下痢、激しい腹痛、血便、嘔吐、38℃台の発熱などで、感染から発症までの潜伏期間はおおよそ3～5日とされています。

軽症で回復するケースも多い一方、重症化すると「溶血性尿毒症症候群（HUS）」を引き起こすことがあり、小児や高齢者では命に関わる場合もあるため、油断は禁物です。

日常生活でできる予防のポイント

県では感染予防のために以下の対策を呼びかけています。

■食品の取り扱いに注意する 生肉と触れたものに注意

食材はよく洗い、加熱調理では食品の中心温度が75℃・1分間以上になるようにしましょう。

食肉を生のまま食べることは避け、生肉に触れたまな板や包丁・食器類は熱湯などで十分に消毒することが重要です。

■冷蔵庫・冷凍庫を過信しない

調理した食品は早めに食べ、冷蔵庫・冷凍庫を過信しないようにしましょう。

■飲料水の管理を徹底する

井戸水などの生水は必ず煮沸してから飲みましょう。

■こまめな手洗いを習慣づける 指輪や時計は外して

帰宅時・調理前後・食事前・用便後には十分に手を洗うことが基本です。

正しい手洗いの手順は、指輪や時計をはずし、液体石けんを泡立てて爪先にも注意しながら20秒以上もみ洗いし、たっぷりの流水ですすいだ後、ペーパータオルや清潔なタオルでふき取ります。

■保育施設や夏のプールでも注意を

保育施設などではおむつ交換時の手洗いや、園児への排便後・食事前の手洗い指導の徹底が重要です。また、夏期は簡易プールの衛生管理にも気を配る必要があります。乳幼児が口にするおもちゃは清潔に保ち、必要に応じて消毒しましょう。

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