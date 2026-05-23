九州の朝の顔・太田江莉奈が『週プレ』で美しすぎる初グラビア披露！写真集も同時発売

『週刊プレイボーイ』22号は5月18日に発売！

福岡のレギュラー番組や八女市親善大使として活躍するタレント・太田江莉奈が、5月18日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』22号に登場！

太田江莉奈 ©中村和孝／集英社

【プロフィール】

太田江莉奈（おおた・えりな）

1996年7月16日生まれ 福岡県八女市出身

福岡の朝の情報番組でお天気キャスターやリポーターとして親しまれ、現在も主に福岡の放送局で多数出演中のタレント。ほかに、司会業や広告モデル、地元の「八女市茶のくに親善大使」を務める。趣味のサウナ好きが高じて「サウナ・スパ健康アドバイザー」の資格を持つ。

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太田江莉奈 ©中村和孝／集英社

今号の『週プレ』は、妖しく輝く伝説のシスターズ・エリマリ姉妹、Erika＆百瀬まりなの表紙＆巻頭グラビア＆DVD！ 大人気声優の初めて見せる姿・豊田萌絵の撮り下ろしに、話題のドラマ出演中・水崎綾女の圧巻の色気も必見！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

その他、本号と同時リリースの【デジタル限定】太田江莉奈写真集「八女のヴィーナス」は、価格／1100円（税込）にて、主要電子書店で 5月18日（月）発売予定です。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!

【デジタル限定】太田江莉奈写真集「八女のヴィーナス」©中村和孝／集英社

＜特集情報＞

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『週刊プレイボーイ』22号は5月18日に発売！