九州の朝の顔・太田江莉奈が『週プレ』で美しすぎる初グラビア披露！写真集も同時発売
『週刊プレイボーイ』22号は5月18日に発売！
福岡のレギュラー番組や八女市親善大使として活躍するタレント・太田江莉奈が、5月18日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』22号に登場！
【プロフィール】
太田江莉奈（おおた・えりな）
1996年7月16日生まれ 福岡県八女市出身
福岡の朝の情報番組でお天気キャスターやリポーターとして親しまれ、現在も主に福岡の放送局で多数出演中のタレント。ほかに、司会業や広告モデル、地元の「八女市茶のくに親善大使」を務める。趣味のサウナ好きが高じて「サウナ・スパ健康アドバイザー」の資格を持つ。
公式X ＆ Instagram【@erina_ota】
公式TikTok【@erina_o_】
今号の『週プレ』は、妖しく輝く伝説のシスターズ・エリマリ姉妹、Erika＆百瀬まりなの表紙＆巻頭グラビア＆DVD！ 大人気声優の初めて見せる姿・豊田萌絵の撮り下ろしに、話題のドラマ出演中・水崎綾女の圧巻の色気も必見！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。
その他、本号と同時リリースの【デジタル限定】太田江莉奈写真集「八女のヴィーナス」は、価格／1100円（税込）にて、主要電子書店で 5月18日（月）発売予定です。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!
＜特集情報＞
「デジタル主権」を失った日本人に降りかかるこれだけの災難、
【総力13ページ大特集】居酒屋第4世代、ドラッグストア、カラオケ、メガネチェーン・・・ニッポン経済令和の業界再編三国志、
明暗くっきり！日本人メジャーリーガー13人「シーズン序盤戦」通信簿！ などなど・・・