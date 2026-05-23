俳優の岡田奈々さん（67）が21日、『The 51st anniversary 俺たちの旅 スペシャルコンサート 〜まだまだ旅は終わらない〜』の合同取材会に登場。アイドル時代から、ステージで歌うときに行っていることを明かしました。

ドラマ『俺たちの旅』の放送開始50年を記念して、2025年9月と2026年1月に開催されたスペシャルコンサートが好評につき、全国5か所での再演が決定。合同取材会には岡田さんのほか、ドラマで共演した中村雅俊さん（75）、秋野太作さん（83）、田中健さん（75）、上村香子さんが登場しました。

■再演へ意気込み「年齢を忘れて、思いっきり青春したい」

岡田さんは前回のコンサートについて、「45年前は一応アイドル歌手として歌わせていただいておりまして、去年ステージに立たせていただいて本当に懐かしいといいますか。ちょっと歌うときにテンポが、リズム感がなくて、自分でこう足をたたいてイントロのところで歌い出すんですね。そうすると会場のお客様が手拍子をいただくようになって、それがすごく雰囲気が良くて声をかけていただいたりとか、“昔こんなことがあったな”とかって懐かしくて」と振り返りました。

続けて「本当に“歌”ってなんかいろんなことを忘れられるというか、楽しくて、“いいなあ”って感じたステージでした。また今年も年齢を忘れて、思いっきり青春したいなあ」と今回のコンサートへの思いを語りました。

■田中健「あれリズムとってたの？」

田中さんは岡田さんの足をたたく動きがリズムを刻むためだったと知らなかったようで、「そっか、あれリズムとってたの？ 後ろ。かわいかったね」と笑顔で話しました。

中村さんは「俺らおじさん3人はこうやって後ろに座って見てるわけですよ、奈々ちゃんの後ろ姿を」とステージの状況を説明し、「あれがやっぱり、かわいかったですよね」とコメントすると、隣にいた秋野さんもうなずき賛同する様子を見せました。3人から褒められた岡田さんは「今年もやります！」と笑顔で宣言しました。

『The 51st anniversary 俺たちの旅 スペシャルコンサート 〜まだまだ旅は終わらない〜』は2026年10月29日に東京国際フォーラム・ホールAで開幕し、その後、埼玉、福岡、広島、兵庫で開催される予定です。