後半ATに中国の勢い断ち切るビッグセーブ!GK大下幸誠(鹿島ユース)がU17アジア杯ベストGKに
U-17日本代表の守護神、GK大下幸誠(鹿島ユース)がAFC U17アジア杯2026サウジアラビアのベストGKに選出された。
大下は全6試合で先発フル出場。準決勝・ウズベキスタン戦ではPK戦で2本を止め、日本を決勝へ導いている。その大下は現地時間22日に行われた中国戦でも3-2の試合終了間際にビッグセーブ。左CKから放たれた決定的なヘッドを弾き返すと、その後も果敢な飛び出しと力強いパンチングでリードを守り抜いた。
決勝後の表彰式でベストGKとしてアナウンスされると、笑顔。以前、大下は昨年のU-17ワールドカップでのGK村松秀司(ロサンゼルスFC)の活躍に「凄かったですね。1つ1つのビルドアップとか正確なプレーをしたり、相手がシュートを打ってきた時に反応してしっかり止めたりっていうのは、去年のワールドカップ見て、自分もあれ以上のモノを出さないといけないなっていうのは感じました」と語っていた。
今回、アジアベスト8だった村松を超える優勝とベストGK。GKチームの井出大志GKコーチ、GK高橋恒輝(大成高)、GK木田蓮人(帝京長岡高)の支えも力にプレーし、結果と評価を勝ち取った。ここからライバルたちと切磋琢磨し、貪欲に成長。11月のU-17ワールドカップでも日本のゴールを守り抜く。
大下は全6試合で先発フル出場。準決勝・ウズベキスタン戦ではPK戦で2本を止め、日本を決勝へ導いている。その大下は現地時間22日に行われた中国戦でも3-2の試合終了間際にビッグセーブ。左CKから放たれた決定的なヘッドを弾き返すと、その後も果敢な飛び出しと力強いパンチングでリードを守り抜いた。
今回、アジアベスト8だった村松を超える優勝とベストGK。GKチームの井出大志GKコーチ、GK高橋恒輝(大成高)、GK木田蓮人(帝京長岡高)の支えも力にプレーし、結果と評価を勝ち取った。ここからライバルたちと切磋琢磨し、貪欲に成長。11月のU-17ワールドカップでも日本のゴールを守り抜く。