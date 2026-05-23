開催：2026.5.23

会場：リグリー・フィールド

結果：[カブス] 2 - 4 [アストロズ]

MLBの試合が23日に行われ、リグリー・フィールドでカブスとアストロズが対戦した。

カブスの先発投手はジェームソン・タイヨン、対するアストロズの先発投手はスペンサー・アリゲッティで試合は開始した。

3回表、9番 クリスチャン・バスケス 5球目を打って左中間スタンドへのホームランでアストロズ得点 CHC 0-1 HOU

4回表、8番 ザック・コール 初球を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでアストロズ得点 CHC 0-2 HOU、9番 クリスチャン・バスケス 6球目を打ってライトへのタイムリーヒットでアストロズ得点 CHC 0-3 HOU

5回表、6番 ブライス・マシューズ 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでアストロズ得点 CHC 0-4 HOU

6回裏、8番 ピート・クローアームストロング 2球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでカブス得点 CHC 2-4 HOU

試合は2対4でアストロズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はアストロズのスペンサー・アリゲッティで、ここまで6勝1敗0S。負け投手はカブスのジェームソン・タイヨンで、ここまで2勝4敗0S。アストロズのキングにセーブがつき、0勝1敗5Sとなっている。

なお、カブスの鈴木誠也はこの試合で4打数、0安打、0打点、打率は.261となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-23 06:28:08 更新