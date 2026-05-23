あす5月24日（日）よる10時30分より第7話を放送 日本テレビ系日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（毎週日曜よる10時30分放送）。第7話の見どころを一足早くご紹介！

「10回切っても倒れない木はある。全部が思い通りにいくわけない」――。理想のホテルの実現を夢見る韓国の財閥御曹司 キム・ミンソク/青木照（志尊淳）に、恋人で診療所の医師 河瀬桃子（仁村紗和）が告げた突然の別れ。ミンソクをファングムから追放しようとする養母 キョンファ（キム・ジュリョン）の謀略を知った桃子は、ミンソクの夢を守るために自ら身を引き、一人涙に暮れる…。

そんな桃子の真意を知る由もないミンソクに、元婚約者 新海映里（長濱ねる）が再び接近、ファングムホテルトーキョーをつぶそうとするキョンファの動きを伝える。東京のホテルが切り捨てられれば、従業員は全員解雇されてしまう。動揺するミンソクに、映里は「私なら、周りの人もあなた自身も助けられる」と復縁を迫り…。

一方、桃子の幼なじみ 山城拓人（京本大我）は、診療所の資金繰りに頭を悩ませる院長 風見進（でんでん）に、診療所を山城記念病院のサテライト病院にすることを提案。サテライト病院になれば、お金を気にすることなくこれまで通り地域に寄り添った医療が続けられる。ただし、経営の安定化を図るには『こども食堂』を手放すしかないと伝える拓人。風見は子どもたちの笑顔に後ろ髪を引かれながらも、「何かを守るためには、諦めなきゃならないこともあるよね」と断腸の思いで決断…。桃子が守ってきた、みんなが安心できる居場所『こども食堂』が閉鎖の危機に――。

大切な夢と居場所を次々と奪われていくミンソクと桃子、すれ違う2人の運命は…!?

第7話 あらすじ・予告動画も公開中：https://www.ntv.co.jp/10kaikitte/story/

■ストーリー

幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養子となった青年 キム・ミンソク／青木照（志尊淳）。

後継者と目されていたが、養父の死後、失脚。韓国の家を追い出される事態に。

悲しみに暮れながらも、23年ぶりに日本にやってきた。

幼い頃に父親を事故で亡くし、その経験から、貧しさを乗り越え医師となった河瀬桃子（仁村紗和）。

自分と同じ悲しい想いは誰にもさせない…その信念のもと日々懸命に命と向き合っている。

そして、日本で出会うミンソクと桃子。

が、この時、二人は知らなかった。子どもの頃、二人はとある場所で出会っていたことを。

『10回切って倒れない木はない』 ＝どんなに難しいことでも、何度も挑戦し続ければ必ず成功することができる、という韓国のことわざ。

この言葉が二人を繋いでいたことを…。

その事実に気付かないまま、23年の時を超え、国の壁も越えて、二人は惹かれ合っていく。

しかし、予想だにしない試練が次々と降りかかるのだった…

困難な状況に陥りながらも、迷いながらも、諦めずに立ち向かっていく波瀾万丈な純愛ラブストーリー。

■番組概要

『10回切って倒れない木はない』

2026年4月期日曜ドラマ 毎週日曜よる10時30分から放送

企画：秋元康

脚本：川粼いづみ 松島瑠璃子

主題歌：AI「It’s You」（EMI Records/UNIVERSAL MUSIC）

音楽：はらかなこ

演出：小室直子 内田秀実

チーフプロデューサー：松本京子

プロデューサー：島ノ江衣未 本多繁勝

制作協力：AX-ON

製作著作：日本テレビ

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TVer：https://tver.jp/series/srv7am36zd

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