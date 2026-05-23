◇プロ野球セ・リーグ 阪神7-4巨人(22日、東京ドーム)

巨人の元監督・原辰徳さんと阪神の元監督・岡田彰布さんが2022年ドラフトの裏話をしました。

原さんと岡田さんはこの日の巨人対阪神の“伝統の一戦”の解説を担当しました。

解説中、ドラフトの話題になると原さんは「ドラフトでね。岡田さんと取り合ったの」と2022年のドラフトを振り返ります。

当時のドラフトで巨人と阪神は高松商業高校の浅野翔吾選手を1位で指名。当時巨人の原さんが交渉権を引き当て、阪神はその後、1位で中央大学の森下翔太選手を指名しました。

岡田さんは当時を振り返り、「いや俺寝とったんよ、あの時。そうしたら、メールが鳴ったんよ」とドラフト前に原さんからメールを受け取ったことを明かします。

そのメールについて原さんは「『我々は浅野いきますから、岡田さんはやめてくれ』というような(文を送った)」とメールの内容を説明。岡田さんも「ドラフトの勝負はいりませんと。勝負は野球でしたいと、取り合いはやめましょう」といったやりとりがあったことを振り返りました。

現在の浅野選手と森下選手について原さんは「どっちがいいのかというところは、まだ答えは出ていませんが、まだまだこっちも浅野も頑張るでしょうから。でも出世しましたね、森下は素晴らしい選手になりましたね」と絶賛しました。