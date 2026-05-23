バスケットボールB1チャンピオンシップ(CS)男子ファイナルに向けた記者会見が22日、決戦の地である横浜アリーナで行われ、両チームの選手が決意を込めました。

2020年のチーム創設から5年で決勝の地に辿りついた長崎ヴェルカ。B3からB2、B1へと駆け上がり、今季はついに西地区を1位通過し、初のチャンピオンシップでもアルバルク東京、千葉ジェッツに2連勝で勝ち上がる快進撃。

馬場雄大選手は「創設から5年でここまで来た。2位で終わるのかで大きく変わる。長崎に新しい歴史をつくりたい」と力強く語りました。

一方、2022-23年シーズンに初優勝を飾った琉球ゴールデンキングスは、2度目の優勝を目指す決勝の舞台。チャンピオンシップではシーホース三河、名古屋ダイヤモンドドルフィンズに2連勝で勝ち上がり、5年連続のファイナルと“ファイナル常連”となっています。

岸本隆一選手は「個で打開というよりチームで戦うことが必要。僕たちは過去5年で経験を積んできた」と自信を胸に大一番に挑みます。

第1戦は横浜アリーナで午後2時30分からティップオフ。最大3試合、先に2勝したチームが勝者となります。