KEY TO LIT初の冠ラジオ特別番組、5.30生放送！ 猪狩蒼弥「メンバー5人で出演できることが光栄」
5人組グループ・KEY TO LITがパーソナリティを務める特別番組『KEY TO LIT key to listen』（キテレツ キテリス）が、ニッポン放送にて5月30日18時に生放送されることが決定。今回の特別番組がグループとして初の冠ラジオ番組となる。
【写真】KEY TO LIT井上瑞稀、かわいさとカッコよさがあふれる！ インタビュー撮りおろしショット
岩崎大昇、井上瑞稀、中村嶺亜、猪狩蒼弥、佐々木大光からなる5人組グループ・KEY TO LITは、それぞれがドラマ、映画、舞台、バラエティなどで幅広く活躍する実力派。グループでは、昨年のアリーナツアーでは約20万3000人を動員するなど、人気を博している。昨年11月には、メンバーの猪狩がニッポン放送で初の冠ソロラジオ『猪狩蒼弥 I GOT IT.』を担当し、話題となった。
番組では「今回の特番決定にメンバー全員が驚いた」ことから、「ビックリグランプリ！」と題して、KEY TO LITメンバーが、それぞれ「面白かった話」や「びっくりした話」を披露し、エピソード隊長を決める。また、リスナーからも「面白かった話」や「びっくりした話」のエピソードを募集する。
そのほか、「キテレ通」と題し、「KEY TO LITって○○そう」というリスナーイメージ調査を行う。
猪狩は「皆さまこんにちは。KEY TO LITを代表しまして意気込みを伝えさせていただく猪狩蒼弥です。KEY TO LITと書いて、これをキテレツと読みます。どうぞよろしくお願いします。KEY TO LITは結成してまだ1年少ししか経っていない新米グループなのですが、こんなにも早くメンバー5人で出演できることがとても光栄です。僕らが出せる力を振り絞って、絶対に面白い生放送になるよう一生懸命喋ります！」と意気込みを語った。
『KEY TO LIT key to listen』は、ニッポン放送にて5月30日18時生放送。
※岩崎大昇の「崎」は「たつさき」が正式表記
【写真】KEY TO LIT井上瑞稀、かわいさとカッコよさがあふれる！ インタビュー撮りおろしショット
岩崎大昇、井上瑞稀、中村嶺亜、猪狩蒼弥、佐々木大光からなる5人組グループ・KEY TO LITは、それぞれがドラマ、映画、舞台、バラエティなどで幅広く活躍する実力派。グループでは、昨年のアリーナツアーでは約20万3000人を動員するなど、人気を博している。昨年11月には、メンバーの猪狩がニッポン放送で初の冠ソロラジオ『猪狩蒼弥 I GOT IT.』を担当し、話題となった。
そのほか、「キテレ通」と題し、「KEY TO LITって○○そう」というリスナーイメージ調査を行う。
猪狩は「皆さまこんにちは。KEY TO LITを代表しまして意気込みを伝えさせていただく猪狩蒼弥です。KEY TO LITと書いて、これをキテレツと読みます。どうぞよろしくお願いします。KEY TO LITは結成してまだ1年少ししか経っていない新米グループなのですが、こんなにも早くメンバー5人で出演できることがとても光栄です。僕らが出せる力を振り絞って、絶対に面白い生放送になるよう一生懸命喋ります！」と意気込みを語った。
『KEY TO LIT key to listen』は、ニッポン放送にて5月30日18時生放送。
※岩崎大昇の「崎」は「たつさき」が正式表記