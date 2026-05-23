「俺が死んでも通夜、葬式はいっさいするな」「偲ぶ会なんてするものじゃない」――。生前、そう繰り返していた作家・阿川弘之。しかし70歳を過ぎたある日、家族を前にした“まさかの宣言”に、娘の阿川佐和子さんは思わず吹き出しそうになったという。

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亡き父との思い出を、月刊「文藝春秋」に掲載された魂の記録を1冊にまとめた新書『目覚めると、ひとりだと気づく 家族が過ごした最期の日々』より一部抜粋してお届けする。（全2回の1回目／続きを読む）



阿川佐和子さん ©文藝春秋

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父の願望

私が中学生の時分から、家で夕食を終えるあたりになると父は決まって同じ台詞を吐いた。

「ああ、このままベッドに横になって、コテッと死ねたらどんなに幸せかね」

その言い方に悲壮感はなく、むしろ今夜の晩飯は旨かった、酒も旨かった、だからこそこの幸福感を抱いたまま死にたいものだという願望に過ぎなかったのだと思う。

父は晩ご飯を済ませるとすぐに寝て、こちらがそろそろ寝床につこうと思い始める夜11時から12時あたりにゴソゴソ起き出す。家族が寝静まっている間が父の就業時間だった。夜を徹して原稿を書く、あるいは本を読んだり考えごとをしたり怠けたりする……らしい。で、朝、母が寝室から出てくる気配を感じると書斎から出てきて朝ご飯を食べ、また寝る。昼頃に起き出して、机に向かうこともあれば、出かけることもある。基本的にはそういう生活スタイルを長年続けてきた。

だからこそ、夕食の時間が何より楽しみだったのだろう。その楽しいひとときの余韻を噛みしめながら、苦しむことなく死ねたらどんなに幸せかと思っていた父の気持が理解できないわけではない。

しかし、その吐露に対して子供としてはなんと反応したものか。即座に「ほんとほんと」と返せば、「なんだ、父親に早く死んでほしいのか」と機嫌を損ねかねないし、さりとて「そんなこと言わないで、お父さん。悲しくなるわ」などと愛らしい言葉が出てくるほど愛想のいい娘ではない。

そこで、食卓の後片付けをしながら曖昧に「まあ、ねえ」なんて濁してその場をしのごうとする。すると父の話はたいていの場合、次の段階へ移る。

「通夜、葬式はいっさいするな」

「お前たち、よく覚えておいてもらいたいが」の前置きで始まる父の話はおおよそ見当がついていた。すでに100万回……は大げさとしても、1000回以上は聞いている。父はよほど家族に念を押しておきたかったようだ。

「俺が死んでも通夜、葬式はいっさいするな。香典、花、弔問もぜんぶ断れ。偲ぶ会なんて、あんな傍（はた）迷惑なことをするものじゃない。いいか、わかったか」

「はい」

「はーい」

「真面目に聞いてるのか」

「聞いてます聞いてます。しませんよ。なあーんにも、しませんから」

ここで「なあーんにも」の部分を強調し過ぎると、それはそれで多少不満げな様子ではあるものの、父の意志は固かった。

長年にわたりそう言い含められていたのは確かであり、家族全員、決して忘れていたわけではない。でも、お父ちゃん、遺志を完璧に貫こうとするには相当の労力を要するものです。志賀直哉先生のお葬式を一手に引き受けた父が次々に届けられるお花を「いっさい受け取りません」と突き返した話は我が家でつとに有名だったが、父のしたり顔で語られるその話を聞くたびに、私は内心、花を送った方々はさぞや戸惑われたことだろうと思ったものだ。

もちろん、「見事！」と思ってくださった方がおられたかもしれないけれど、中には、「阿川弘之って感じ悪〜い」と眉をひそめた方もいらしたに違いない。我々子供たちは、父ほど堂々と世間様に抗って生きていく勇気はない。にわか仕立てで設えた父の祭壇のまわりが美しい白い花に埋め尽くされていく光景を眺めながら、「いくら父ちゃんの遺志と言われてもねえ」と、何度溜め息をついたことだろう。だからすみません。お花は受け取りました。

「やるな！」と言われた偲ぶ会

ついでにこの場を借りてお父ちゃんにお詫び申し上げます。「やるな！」と言われていた「偲ぶ会」なんですが、やることにしました。

「あれだけ言っておいたのに、なぜわからんかね。俺の言うことが聞けないなら出ていけ。女郎屋に行こうが野たれ死のうが俺の知ったことか（父が私に激怒したときの決まり文句）」

天井あたりから父の怒鳴り声が聞こえてくるようだ。でもね、お父ちゃん。おっしゃりたいことはよくわかりますけれど、まさかこれほどあちらこちらからたくさんのお悔やみをいただくことになろうとは思いもよらず、少々予測を超えておりましたのですよ。

どこであろうと相手が誰であろうと、癇癪を起こしたら止まらない。世間の義理をことごとく嫌い、イヤミかと思われるほど露骨に抵抗する父だった。70歳を超えてまもなく突然、父が深刻な表情で、「ちょっと話がある」と家族に召集をかけたので何事かと思って恐る恐る集まると、「いいか。俺は今後一切、我慢ということをやめる」と宣言した。

今まで我慢をしていたつもりだったのか

父にしてみれば、原稿用紙のマス目を埋めるだけで苦しいのに、それに加えて義理のパーティ、会食、葬式結婚式、出版記念パーティのたぐい、気の進まぬ集いにどれほど我慢して、貴重な時間を費やしてきたことか。もはや70を超えたなら、今後はすべて「断然欠席」を貫いても文句は言われないだろうという決意表明らしい。

が、聞いている側としては、父の真剣味が増せば増すほど正面を向いていられなくなり、とうとう私は俯いて唇を噛みしめた。隣の弟も俯いている。家族は皆、同じ気持ちだったはずだ。もしかして父は今まで我慢をしていたつもりだったのか。そうとわかった途端、吹き出しそうになったからである。

〈「お優しかった印象しかありません」「どこがだ！？」亡くなって初めて見えた父・阿川弘之の“もう一つの顔”【阿川佐和子さんの思い出】〉へ続く

（阿川 佐和子）