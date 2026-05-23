梅澤美波卒コン、乃木坂46卒業生が大集合「OGの部屋は相変わらずうるさくて最高」
元乃木坂46の新内眞衣が22日、インスタグラムを更新。21日に東京ドームで開催された乃木坂46・梅澤美波の卒業コンサートを訪れたことを報告し、豪華な集合ショットを公開した。
【写真】梅澤美波の卒コン、乃木坂46卒業生が大集合！ 2枚目には齋藤飛鳥、バナナマン設楽統の姿も
新内は「昨日は梅の卒業コンサートへ！」と投稿。「写真撮るとき隣だったんだけど 開口一番『もー！！！連絡くださいよ！』だったのが最高に後輩で可愛かった、、(ごめん)」と梅澤とのやり取りを明かした。
さらに、「本当にお疲れさま！ 最後まで梅らしく、真面目で誠実で、、素敵なライブだったなぁ、これからの人生も幸せでありますように」とメッセージを送っている。
公開された2枚の写真には、梅澤のほか、1期生の秋元真夏、齋藤飛鳥（2枚目のみ）、星野みなみ、樋口日奈（1枚目のみ）、若月佑美、和田まあや、2期生の伊藤かりん、佐々木琴子、新内眞衣、さらにバナナマンの設楽統（2枚目のみ）の姿も収められている。
新内は「OGの部屋は相変わらずうるさくて最高だった！ 設楽さんにも会えてはっぴー！」ともつづっていた。
引用：「新内眞衣」インスタグラム（＠mai.shinuchi_official）
【写真】梅澤美波の卒コン、乃木坂46卒業生が大集合！ 2枚目には齋藤飛鳥、バナナマン設楽統の姿も
新内は「昨日は梅の卒業コンサートへ！」と投稿。「写真撮るとき隣だったんだけど 開口一番『もー！！！連絡くださいよ！』だったのが最高に後輩で可愛かった、、(ごめん)」と梅澤とのやり取りを明かした。
公開された2枚の写真には、梅澤のほか、1期生の秋元真夏、齋藤飛鳥（2枚目のみ）、星野みなみ、樋口日奈（1枚目のみ）、若月佑美、和田まあや、2期生の伊藤かりん、佐々木琴子、新内眞衣、さらにバナナマンの設楽統（2枚目のみ）の姿も収められている。
新内は「OGの部屋は相変わらずうるさくて最高だった！ 設楽さんにも会えてはっぴー！」ともつづっていた。
引用：「新内眞衣」インスタグラム（＠mai.shinuchi_official）