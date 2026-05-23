◆米大リーグ カブス２―４アストロズ（２２日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

カブス・鈴木誠也外野手（３１）が２２日（日本時間２３日）、本拠地・アストロズ戦に「５番・右翼」でフル出場し、４打数無安打で２試合連続安打なしとなった。カブスは再三のチャンスを逃して６連敗となった。

アストロズの先発は、試合前の時点で５勝１敗、防御率１・５０だった右腕のアリゲッティ。誠也は初回２死二、三塁のチャンスで１打席目を迎えたが三ゴロに打ち取られた。１点を追う２打席目も１死満塁だったが遊飛。４点を追う５回２死の３打席目も一、二塁だったが右翼に倒れた。２点を追う８回先頭の４打席目は、４番手右腕のアブレイユと対戦し、三ゴロで快音は響かなかった。

誠也は１２〜２０日（同１３〜２１日）の９連戦では、３５打数７安打の打率２割。この日も不発で本塁打は１２試合連続で出ておらず、チームも１０連戦初戦で敗れ、６連敗となった。カブスは４月中旬から１０連勝、３連敗、１０連勝、４連敗、２連勝、６連敗と浮き沈みの激しい戦いを続けている。

アストロズの先発アリゲッティはリーグトップタイの６勝目。防御率は規定投球回未到達ながら、１・３２となり、リーグトップのシュリトラー（ヤンキース）の１・５０を上回る数字となった。