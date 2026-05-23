〈天下の分かれ目…前田利家はなぜ秀吉に味方し、息子・利長は家康に味方したのか!?〉から続く

『天馬、翔ける』で中山義秀文学賞、『等伯』で直木賞を受賞し、名実ともに戦国歴史小説の第一人者である安部龍太郎さん。2023年1月から「北国新聞」「富山新聞」で連載がスタートした『銀嶺のかなた』が第3巻『みやびの楯』編刊行をもってついに完結した。

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加賀前田家三代――利家、利長、利常とつながる壮大な物語には、現在放送中の大河ドラマ『豊臣兄弟！』でも利家が印象的に登場し、東京国立博物館で開催の『百万石！加賀前田家』の来場者が十万人を突破するなど、改めて注目が集まっている。

2024年元日に発生した能登半島大地震で甚大な被害を受けた、地元の人々へのエールがこめられた本作連載の舞台裏から、前田家の知られざる歴史、そして加賀百万石という郷土の誇りについて――著者の安部さんが熱く語った。（全2回の2回目／最初から読む）



安部龍太郎『銀嶺のかなた（三）みやびの楯』

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秀忠・家光の「汚い手」と、前田家の生き残り戦略

――家康から120万石という圧倒的な領地を与えられた加賀前田家ですが、その跡をついで将軍となった秀忠、家光は、何かと外様である前田家に対して疑念を持つようになっていきます。それでも前田家が江戸時代を通じて百万石を守り抜けた理由はどこにあるのでしょうか。

安部：秀忠、家光の時代には熊本の加藤家が潰され、家光の弟である駿河大納言（徳川忠長）は切腹、福島正則も改易させられるなどして、多くの家が潰されます。また大阪の陣の前には、旧豊臣系の浅野幸長、池田輝政、加藤清正といった人たちが次々に死んでいきました。

彼らはいずれも原因不明の卒中や梅毒で突然死したとされていますが、絶対、裏には何かあるだろうとずっと気になっていました。単純に考えやすいのは、徳川家の忍びによる暗殺ですが、僕は家康はそういう手を使う男じゃないと思っています。では家康でなければ、誰になるかといえば秀忠です。

秀忠と家光には表の顔と裏の顔があります。たとえば秀忠の娘である和子を後水尾天皇の女御として入内させ、外戚の地位を得ようとするあまり、ほかの天皇の妃たちが妊娠したときに、人知れずそれを葬ろうとしていたことも歴史的事実で、権力を維持するためにそういう手段を使う人物だったことは間違いない。徳川政権の絶対安泰をゆるぎないものにすべく、予防措置として旧豊臣系の大名たちも密かに粛清したのでしょう。

秀忠が強硬に旧反対勢力を潰していく中で、その汚い手段の標的に利長もなってしまった。だから、それを目の当りにした利常としては、幕府とは一線を画す――「協力はするけど屈服はしない」という方針をずっと貫いたはずです。それこそが、富山藩と大聖寺藩という支藩も含め、加賀前田家が120万石の大藩として生き残れた大きな理由だと思います。

――その戦略の一環として朝廷との縁組を、前田家は積極的に行ったわけですね。

安部：そうです。利常の娘の富を八条宮智忠親王に嫁がせているし、筆頭家老の本多家からも朝廷との縁組をした例があります。藩主と筆頭家老がそろって朝廷と縁組していることで、幕府側にべったりにならないという生き残り戦略をしっかり立てていたんだと思います。それがある意味「みやびの楯」――前田家と天皇家がお互いに協力することで、幕府から手を出されないようにしようという戦略がうまく完成したということでしょうか。

利長・利常が手がけた産業振興と「国づくり」の実像

――朝廷との結びつきを強くする一方、利長・利常は加賀国の産業振興にも随分力を入れていた藩主です。

安部：最初に手をつけたのは利長で、有力豪農や帰農した郷士たちにそれぞれ村を管理させる「十村制」というものを作り、年貢の徴収や一揆の防止だけでなく、農地改良や不作時の対策も試みましたし、金山の開発も最初は利長が手掛けたものを、利常がうまく引き継いで発展させていきました。

さらに京都・大阪という大消費地にどう物を売るかということも考え、名産のお酒も「菊酒」と称して販路を京都に狙いを定めます。朝廷と縁組をしている立場から、桂離宮などの造営資金を調達するだけでなく、京都の一流の職人さんたちの技術を、前田家の職人を手伝いに行かせることで習得させて、それを加賀にも持ち帰った。そのことによって京都の職人のように、京都・大阪をはじめ、全国で売れる工芸品や美術品を作れるようになった。これも百万石の藩の営業戦略としてきちんとやったわけですね。

――今でも石川県・金沢を訪れると、加賀前田家の影響を感じるとおっしゃっていましたね。

安部：石川県の県庁とか市役所に行って役所の人たちと話していると、いい意味で、まだ江戸時代が生きているんじゃないかという印象を受けることがあります。階層社会の中で自分が果たすべき役割、いわば武士道が生きているといいますか、加賀前田家の統治体制みたいなものがまだ生きているなと感じます。

具体的には街の中に高速道路を引き込むようなことをせず、街並みもそれほど変わらず美しい。そしてみんなが加賀前田家に対する自信と尊敬みたいなものを持ち続けている。日本中の県庁所在地に行っても、案外そんなふうには感じないんですよ。

例えば僕の出身地である福岡では、黒田藩といったって誰もそんなに身近には感じていないし、「黒田藩のおかげで！」なんていうようなことはほとんど誰も言わない。ところが石川県では結構そういうふうに思われているのは、領民にとってもいい統治がなされていたからでしょう。

やっぱりね、ふるさとの歴史に対する誇りと自信を持つことは、自分の生き方に誇りと自信を持つことにつながってきます。苦しい局面に直面して乗り切ろうとするとき、利長も利常も、あるいは光高も綱紀も、こういう苦しみを乗り切ってきたんだと思うことができれば、自分に対する自信が生まれてくると思うんです。

国の歴史を教科書で習うと他人事になりがちだけれど、郷土史は自分の先祖が関わっているから自分事になっていく。そういうまなざしを持つことは、これから地方創生を考える上で非常に重要になってくる――「なぜ地方は創生しなくてはならないのか」「何に基づいて創生したらいいのか」。そのとき地方の風土と歴史に対してしっかりした認識を持っていることが大切だと思いますね。

「地獄の合宿」が自分のスキルをアップさせた

――『銀嶺のかなた（三）みやびの楯』は、単行本にするにあたっても特に手を入れたそうですね。

安部：連載を読み返したときにぞっとしましたよ。特に第3章は冷や汗が流れるぐらい（笑）。「これは全編にわたって大幅に改稿しないとだめだ」と……そのおかげで、全体的にだいぶクオリティが上がったと思っています。

後から振り返っても新聞2紙連載という形で執筆していた時期は、もうとにかく大変な日々でした。夜中に目が覚めると、両方の締め切りに追われている感じで眠れなくなる。小説家になってこれだけ苦しいのは、おそらくデビュー作の『血の日本史』以来だったと思う。ただ、この地獄の合宿みたいなことをやったおかげで、なんとなくいい方向に出ているなと思うこともあるんです。

あのときの走り込みが、今の自分のスキルをだいぶアップさせてくれたなという手応えを、今になって感じているんですよね。これからの10年間は、また新しい挑戦を続けられるかなと思っている。そういうきっかけを与えてくれた作品ということでも、『銀嶺のかなた』は思い出深い仕事になりました。

――その先の挑戦というと『家康』の執筆ですね。

安部：これからまた『家康』の続きを書き始めるのですが、なぜ家康があのような幕藩体制を作って、その幕藩体制が260年近い安定を保つことができたのか。260年の安定を保つ統治システムや人間教育とはどういうものか。その根本にはどんな思想があったのかを明らかにすることが最大のテーマです。

家康はいつも「厭離穢土欣求浄土（おんりえどごんぐじょうど）」という旗印を掲げているけれど、あれは単に宗教的な信仰の言葉ではなく、100年続いた戦国時代を終わらせて、この国土を“浄土”に変えていくという政策宣言なんだと僕は思っています。実際に戦争のない安定した統治が続く体制を作り上げたわけですから。

参勤交代にしても、以前は幕府が大名を押さえつけるためのものだという評価一色でしたが、実際にはフェイスtoフェイスでみんなで平和な国を統治していこうという側面もあったし、街道の整備が進んで全国で均一化したインフラが作られていく。また情報伝達を行なうという目的も大きかったはずです。

明治維新が起こって明治政府が革命政権として徳川幕府を倒しているから、江戸時代のことは改革されて当然の体制だったんだという前提で研究が始まっています。だから「家康狸親父説」みたいなものが出てくる。

けれど僕は、260年近い安定を保つことができた理由を、ちゃんと解明したいと思っています。現代に必要とされている持続可能な統治体制を目指したという視点から、家康に迫りたい。もう70歳を超えていますが、80歳までには何としてでもこれを完成させたいと思っています。

安部龍太郎（あべ・りゅうたろう）

1955年福岡県八女市（旧・黒木町）生まれ。久留米工業高等専門学校機械工学科卒。東京都大田区役所に就職、後に図書館司書を務める。その間に数々の新人賞に応募し「師直の恋」で佳作となる。90年『血の日本史』でデビュー。2005年『天馬、翔ける』で中山義秀文学賞を受賞。13年『等伯』で直木賞受賞。作品に『関ヶ原連判状』『信長燃ゆ』『迷宮の月』『ふりさけ見れば』『ふたりの祖国』など多数。

（安部 龍太郎／文藝出版局）