◆米大リーグ ブルワーズ―ドジャース（２２日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

“令和の怪物”ことドジャース・佐々木朗希投手（２４）と、”米国の怪物右腕”ことブルワーズのジェーコブ・ミジオロウスキー投手（２４）が２２日（日本時間２３日）、試合前に初対面を果たした。

日米の怪物コンビが並んで談笑した。身長２０１センチのミジオロウスキーが試合前練習中に朗希に近づくと、声をかけて実現。ともに最速１６５キロ以上という怪物右腕が、身ぶり手ぶりで笑顔を見せながら会話をした。

ミジオロウスキーは「実際に会ったのは今日が初めてだったよ。だからクールだね。（朗希は）本当にエレクトリック（衝撃的）だよね。爆発力があるし、すごくクールだと思う」とうれしそうだった。

大のポケモン好きとしても知られるミジオロウスキーは、昨季メジャーデビュー。最速１０３・６マイル（約１６６・７キロ）を誇るなど剛速球を武器にブルワーズのローテの中心になっている。今季はここまで１０試合に登板して、４勝２敗、防御率１・８９の成績を残している。５月は４登板連続で無失点と絶好調。この日からのドジャース３連戦での登板予定はない。

朗希はここまで苦しみながら、８登板で２勝３敗、防御率５・０９。あす２３日（同２４日）のブルワーズ戦で先発予定となっている。