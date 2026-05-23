〈細木数子に撮られた水着姿、人気絶頂での“失踪騒動”、自宅爆発事件…歌手・島倉千代子の人生はドラマ以上に壮絶だった〉から続く

占い師・細木数子（1938〜2021）をモデルにした戸田恵梨香主演ドラマ『地獄に堕ちるわよ』（Netflix）が話題となっている。細木を取り巻く人間模様が描かれる中、あらためて注目されているのが歌手・島倉千代子（1938〜2013）の存在だ。ドラマでは三浦透子が演じ、細木との蜜月関係や借金問題、訣別が描かれたが、島倉の人生の“波瀾万丈”はそれだけではなかった。（全3回の2回目）

【画像】おさげ姿が愛らしい、若かりし頃の島倉千代子さん

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島倉千代子は結婚生活が破綻し、実家にも戻れず苦境に陥っていたなかでも、自身初のリズム歌謡「ほんきかしら」でヒットを飛ばす。いまから60年前の1966年のことだ。この曲は、日本コロムビアの若手プロデューサーだった酒井政利が、前年に島倉を西田佐知子と競作させた「赤坂の夜は更けて」で惨敗したのにもめげず、新たに提案した企画だった。酒井によれば、島倉は新米の自分にすべてを託し挑戦してくれたという。

のちにCBS・ソニーレコード（現ソニー・ミュージックエンタテインメント）に移籍して、郷ひろみや山口百恵などを手がけて成功を収めた酒井だが、コロムビア在籍中に島倉から初対面時に挨拶のしかたが悪いと叱られたのを手始めに、音楽プロデューサーとして大切な芸能界でのマナーやしきたりを数多く教わったと述懐する（酒井政利『アイドルの素顔』河出文庫、2001年）。

島倉が業界でのマナーやしきたりを心得ていたのは、デビューしてから母親が厳しくしつけてくれたおかげだった。彼女にとっては、そもそも歌う楽しさを教えてくれたのも母親だった。



島倉千代子（1999年撮影） ©時事通信社

子供の頃に負った左腕の大けが

島倉は6〜7歳のころ、空襲を避けて東京から疎開した長野で、井戸までガラス瓶を持って水汲みに行った帰りに転んでしまい、割れた瓶の破片で左腕に大けがを負った。どこの病院に行っても腕を切断するしかないと言われたが、「女の子だから、たとえ動かなくなっても残してほしい」と母親が必死に訴え、やっと何軒目かで手術してもらえた。おかげで腕を切らずに済んだものの、左手の握力を失ったうえ、手術の跡もはっきり残り、もともと内向的だった彼女はますますしゃべらない子になってしまう。

そんな娘に母親は一緒に風呂に入るたび歌をうたってくれた。小学校に入ってからもほとんどしゃべらなかった彼女だが、このときだけは自然に笑顔になれたという。やがて母の歌う「リンゴの唄」を追いかけるように歌っているうちに、少しずつ声が出るようになっていった。「リンゴの唄」を全部覚え、初めて一人で歌ってみせたときの母のうれしそうな顔が忘れられないと、島倉は後年になっても語っている。

それからというもの、島倉は歌でなら思いを伝えられるようになった。戦後戻った実家のある東京・北品川では商店街の若旦那たちが「若旦那楽団」を結成し、お祭りや売り出しになると音楽を披露していた。彼女もその一員として参加し、地元の人たちから愛された。

姉に勝てなかったのど自慢大会

終戦直後のこの時代には各地でのど自慢大会が盛んに行われていた。島倉も一番上の姉に誘われては出場した。姉は島倉以上に歌が上手く、姉が1位で、島倉が2位ということが多く、どうしても1位になりたいときは一人でこっそり出かけたという。そのなかでレコード会社の関係者の目に留まり、11歳のときには、「お山のお猿」という童謡のレコードを出している。ただし、盤面にクレジットされた名前は「戸倉千代子」と誤記されていた。

姉妹は同時期に歌手の登竜門であるレコード会社の歌謡コンクールにも挑戦している。姉はポリドールの準専属の歌手になったが、小児麻痺で体が不自由だったため、本契約にはいたらなかった。

美空ひばりに憧れて

一方、妹の島倉は日本音楽高等学校（現・品川学藝高等学校）の2年生だった1954年、東京代表として出場したコロムビア全国歌謡コンクール（日本コロムビア主催）の決勝で優勝する。同コンクールではその2年前にも東京地区予選に出場したが、コロムビアの専属歌手だった美空ひばりの「りんご追分」を歌って3位に終わり、審査員の一人から「ひばりは一人でいい」と言われた苦い経験があった。ひばりに憧れるあまり、モノマネになってしまっていたのだ。

「ひばりは一人でいい」と言われたことを島倉はずっと忘れられず、悩みに悩んだ。中学卒業後、品川高校（現・品川女子学院高等部）に進んだものの、音楽を基礎から勉強して個性をつくる必要を感じ、2年生のとき日本音楽高等学校に編入したいと校長に直談判する。楽譜さえろくに読めない実力では無理だと言われるが、彼女は校門に座り込み、2年間で3年分の勉強をやり抜くと訴えて、やっと編入が認められたのだった。《私、引っ込み思案のくせに、歌に関しては自分でも驚くほど積極的になるんですよね》とは後年の本人談である（『週刊文春』1998年5月21日号）。

「歌の下手な子だねぇ」

コンクールに優勝してコロムビアに入社、翌1955年、「この世の花」でレコードデビューした。作曲したのは「リンゴの唄」のほか美空ひばりの歌も多数手がけていた万城目正である。島倉はデビューを前に歌を勉強したいので先生につきたいと自ら申し出て、神奈川県大船の万城目の家に通った。指導は厳しく、最初のレッスンで歌ってみると、「歌の下手な子だねえ」と言われてしまう。

その後もずっと叱られ通しで、その日も落ち込んで帰りの電車に乗っていたところ、近くの席に本を夢中になって読んでいる人がいた。しばらく眺めていると、1行ずつ文章を追っていくその人の表情が、楽しそうになったり悲しそうになったり、くるくる変わった。それを見て彼女はハッとひらめく。自分は歌が下手なのだから、せめて歌詞に表情をつけてみよう。それには歌詞に含まれる意味を把握するため、まずは繰り返し読まなければならない――と。

さっそく「この世の花」の歌詞を一つひとつ読んでいき、自分なりに解釈して胸に叩き込んだ。そのうえで改めて歌ってみると自然に感情があふれ出て、いままでとあきらかに違った歌になっていることがわかったという。「この世の花」は発売後なかなか売れなかったが、半年経った9月頃になって売れ出し、秋に発表した「りんどう峠」とあわせてヒットとなる。

30回連続の紅白出場を果たす

歌に関しては積極的に動く彼女は、美空ひばりの「波止場だよ、お父つぁん」（1956年）を聴くと、作曲した船村徹に「ひばりさんのような歌をつくってください」とこのときも直談判する。こうして生まれたのが、1957年に発売され、彼女の代表曲の一つとなる「東京だョおっ母さん」だ。この年にはNHKの紅白歌合戦にも初出場し、以後、1986年まで30回連続で出場することになった。

プロになってからはずっと母がつきっきりで地方巡業を含め仕事先を回った。優しかった母だが、デビューするや途端に、厳しく怖い母へと変貌したという。先述のとおり礼儀作法や言葉遣いを叩き込まれるだけでなく、常にプロであることを徹底させられた。旅先で盲腸になってドクターストップがかかっても、痛み止めの注射を打ってもらい、舞台に送り出された。医師には「あの方、本当のお母さんですか」とあきれられるほどだった。

猛反対された結婚、結婚式には…

恋愛にも厳しく、男性からの電話は一切取り次いでくれなかった。それが、阪神タイガースの選手だった藤本勝巳は関西在住とあってか、島倉との関係が進展することはないだろうとたかをくくっていたらしい。先に書いたとおり（#1）、その後、藤本と結婚するに際して母親は猛反対し、結婚式にはほかの家族とともに欠席した。

……と、島倉は思い込んでいたのだが、母が亡くなったあとで、じつはあのとき式場に母は来ており、スタッフに混じって裏方として働いていたのだと知人から知らされた。これにかぎらず、母の死後に島倉が初めて知ったことは少なくない。幼いころの大けがのことも、千代子に水を汲みに行かせなかったらあんなことにはならなかったのにと、自分を責めていたという。

島倉が夫との別居後、母が実家に戻ることを許さなかったため、アパート暮らしを余儀なくされたときにも、母は他人には「そんなにつらかったら帰ってきたらいいのに」と漏らしていたようだ。当時の島倉はそんなことは知るよしもなく、何て冷たい母親だろうと恨みもした。しかし、のちに振り返って、このときの経験のおかげで一人で生きていくとはどういうことか真剣に考えるようになったといい、続けて次のように語っている。

〈《それから月日を重ねるうちに、だんだん母の気持ちがわかるようになりましたね。もし、あのまま実家に戻っていたら、私は何も成長しなかったでしょう。母は、私に一人でも生きていける人間になってほしかったんだと思います。それが母なりの愛だったんですね》（『いきいき』2005年12月号）〉

母は2年ほど入院した末、1972年に73歳で亡くなった。その死を島倉が知らされたのは日本武道館でのコンサートが始まる数時間前のこと。その日、彼女はステージに母が好きだった紫の着物で上がると、母に聞かせるように発表まもない「人生峠」を歌った。

（#3につづく）

〈姉の自死、2度のがん、紅白辞退…「涙を流しながら、笑って生きて」最後まで歌い続けた島倉千代子の“人生いろいろ”〉へ続く

（近藤 正高）