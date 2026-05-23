国民の7割前後が支持し、実は安倍元首相も容認していた「愛子天皇」。しかし高市首相が推し進める皇室典範の改正は事実上、その道を封じ込めるものだ。彼女は一体、皇統の安定的な継承をどのように考えているのか――。

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男系男子にこだわる高市首相 ©時事通信社

“天皇流”のご質問で…

「懐かしいお客様もお越しになりますか？」

その問いかけには、慈愛に満ちたお人柄が凝縮されていた。

今年4月、天皇皇后とともに2日間にわたって福島県を訪問された長女の愛子さま（24）。初日の6日、ご一家が双葉町にある東日本大震災・原子力災害伝承館を訪れた時のことだ。6年前、同館のそばでファーストフード店「ペンギン」を復活させた山本敦子さんが、当日の会話を振り返る。

「愛子さまのご質問には大変感銘を受けました。震災前、学生だったお客様が今のお店を訪ねてくれることを、事前にお調べしてくださったのでしょうか。お薦めのメニューも聞いてくださり、途端に場が和やかになりました。両陛下の国民を想う気持ちがしっかり愛子さまに受け継がれているのだろうと、直に感じることができた時間でした」

“天皇流”のご質問でおのずと周囲を魅了される――備わっているのは、まぎれもなく直系の品格だ。

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高市首相は「女性天皇は誕生できません」と明言

高市早苗政権下で、皇室典範改正に向けた議論が加速している。5月15日には、今国会2回目となる皇族数確保に関する与野党の全体会議が開かれた。

土台となるのは、2021年に政府の有識者会議が報告書をまとめた（1）女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持する、（2）旧宮家の男系男子の子孫を養子として皇室に迎える――の2案だ。

「（2）案に反発していた中道が方針転換し、主要政党は両案に賛成か実質容認の姿勢になった。森英介衆院議長は会期末（7月17日）までの法案成立に意欲を見せています」（政治部記者）

だが、着々と輪郭を固める改正法案は、「皇統に属する男系男子」に限定した皇位継承の原則には踏み込んでいない。それは、とりもなおさず「愛子天皇」の選択肢が閉ざされたままになることを意味するが、

「朝日新聞の世論調査によれば、女性天皇に賛成の意見は72％に及ぶ。女性天皇と聞き、愛子さまを念頭に回答が集まっているのは明らかです」（同前）

高市首相もかつては〈私は女性天皇に反対しているわけではありません〉（「文藝春秋」22年1月号）と主張していた。しかし、3月16日の参院予算委員会で「現行法規では愛子さま、女性天皇は誕生できません」と明言している。

西田昌司参院議員が高市首相の思いを代弁

さらに秋篠宮の長男・悠仁さま以降の皇位継承を巡る議論も「機が熟していない」とし、愛子天皇待望論を“拒絶”したのだ。

側近の一人、西田昌司参院議員はこう代弁する。

「歴史上、女性天皇が存在するのですから、高市総理は、その事実を否定しないという意味で、過去に『反対していない』と発言されたんでしょう。愛子さまが国民から高く支持されているのは理解しますが、秋篠宮殿下、悠仁さま、と明確に決まっている皇位継承の順序を今から変えようとしたら、国が分断されるような大混乱に陥ります」

安倍晋三元首相も容認していた「愛子天皇の誕生」

一方で、今年1月に衆院解散をスクープするなど首相に近いとされる読売新聞でさえ、こと皇室問題においては真逆の論陣を張る。

〈女性・女系を排せず論じよ〉（4月16日社説）

〈男性に固執し実現できるのか〉（5月17日社説）

次世代で皇位継承の資格をお持ちなのは現状、悠仁さまだけだ。男系男子の維持に固執して本当に安定的な皇位継承が可能なのか。

実は、高市首相が師と仰ぐ保守政治家、安倍晋三元首相も生前、愛子天皇の誕生を容認していた。

《この続きでは、▶安倍元首相「お見合いで養子を」愛子天皇を容認していた、▶首相「有識者報告書」を我田引水、昭和100年式典でも…、▶高市応援団が証言「彼女は皇室には無関心だった」、▶「懐かしいお客様は？」愛子さまの“天皇流ご質問”…などのトピックを詳報している。記事の全文は現在配信中の「週刊文春 電子版」および5月21日（木）発売の「週刊文春」で読むことができる》

〈《2万5000人緊急アンケート》「女性天皇」賛成か反対か 賛成が93％超！「女性天皇を認めないのは、社会の進展と逆行している」“女性差別”危惧する意見も続々〉へ続く

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年5月28日号）