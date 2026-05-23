シネマ歌舞伎最新作『歌舞伎絶対続魂』ポスタービジュアル解禁 三谷幸喜氏「歌舞伎座始まって以来の爆笑喜劇が作ってみたかった」【コメントあり】
歌舞伎を映画館で楽しむ「シネマ歌舞伎」の最新作『三谷かぶき歌舞伎絶対続魂（ショウ・マスト・ゴー・オン）幕を閉めるな』が2027年1月15日に公開となる。このたび、チラシ・ポスターのビジュアル解禁、三谷幸喜氏のコメントが到着した。
【画像】主要キャスト20人が勢ぞろい…『歌舞伎絶対続魂』チラシ裏面
同作は、三谷氏が『決闘！高田馬場』、『月光露針路日本風雲児たち』に続いて手がけた新作歌舞伎の第3弾。三谷氏自身が書き下ろし、劇団「東京サンシャインボーイズ」で1991年に初演、大好評を博し再演を重ねてきた傑作舞台「ショウ・マスト・ゴー・オン」をもとに、新たに書き下ろした新作歌舞伎となっている。
「一度幕を開けたら、何が起きても舞台は続ける」という舞台人の思いのもと、伊勢の芝居小屋「蓬莱座」で次々に起こるトラブルに、狂言作者・花桐冬五郎（松本幸四郎）、座元・藤川半蔵(片岡愛之助)、看板役者・山本小平次（中村獅童）ら、役者・裏方たちが奔走する姿を描く。
ポスター・チラシ表紙は、冬五郎（幸四郎）、半蔵（愛之助）、小平次（獅童）の3人が舞台から飛び出すようなデザイン。チラシ中面は、三谷作品でおなじみの浅野和之、阿南健治を含む主要キャスト20人（21役）が勢ぞろい。芝居愛にあふれる個性的な登場人物と、活気ある芝居小屋の雰囲気を再現している。
また当日一般料金よりお得になる特別観賞券＜ムビチケカード＞がきょう22日から発売している。 価格は税込み2200円。
■三谷幸喜コメント
歌舞伎座始まって以来の爆笑喜劇が作ってみたかった。
劇場中が観客の笑い声で軋むような。
一流の歌舞伎役者の皆さんは一流の喜劇俳優でもある。
彼らの力を借りれば、きっとそれが実現できるはず。
こうして『歌舞伎絶対続魂』は誕生しました。
そして、僕の思惑通り、歌舞伎座は見事に笑い声であふれ返ったのです。
こんな歌舞伎、後にも先にもないと言い切ってしまいましょう。
是非ともこの偉業（自分で言っちゃった）を、皆さんもシネマ歌舞伎で体感して下さい。
願わくば、歌舞伎座が観客の笑いで軋む音を、マイクが拾ってくれていますように！
【画像】主要キャスト20人が勢ぞろい…『歌舞伎絶対続魂』チラシ裏面
同作は、三谷氏が『決闘！高田馬場』、『月光露針路日本風雲児たち』に続いて手がけた新作歌舞伎の第3弾。三谷氏自身が書き下ろし、劇団「東京サンシャインボーイズ」で1991年に初演、大好評を博し再演を重ねてきた傑作舞台「ショウ・マスト・ゴー・オン」をもとに、新たに書き下ろした新作歌舞伎となっている。
ポスター・チラシ表紙は、冬五郎（幸四郎）、半蔵（愛之助）、小平次（獅童）の3人が舞台から飛び出すようなデザイン。チラシ中面は、三谷作品でおなじみの浅野和之、阿南健治を含む主要キャスト20人（21役）が勢ぞろい。芝居愛にあふれる個性的な登場人物と、活気ある芝居小屋の雰囲気を再現している。
また当日一般料金よりお得になる特別観賞券＜ムビチケカード＞がきょう22日から発売している。 価格は税込み2200円。
■三谷幸喜コメント
歌舞伎座始まって以来の爆笑喜劇が作ってみたかった。
劇場中が観客の笑い声で軋むような。
一流の歌舞伎役者の皆さんは一流の喜劇俳優でもある。
彼らの力を借りれば、きっとそれが実現できるはず。
こうして『歌舞伎絶対続魂』は誕生しました。
そして、僕の思惑通り、歌舞伎座は見事に笑い声であふれ返ったのです。
こんな歌舞伎、後にも先にもないと言い切ってしまいましょう。
是非ともこの偉業（自分で言っちゃった）を、皆さんもシネマ歌舞伎で体感して下さい。
願わくば、歌舞伎座が観客の笑いで軋む音を、マイクが拾ってくれていますように！