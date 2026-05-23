＜大相撲五月場所＞◇十三日目◇22日◇東京・両国国技館

【映像】琴栄峰、物言い最中に兄・琴勝峰と感動の光景

今場所の優勝の行方を左右する大一番、結びの一番で行われた2敗同士の取組、大関・霧島（音羽山）と前頭十三枚目・琴栄峰（佐渡ヶ嶽）の一番は、大関のうっちゃりが見事に決まり、物言い協議の末に行司軍配差し違えで霧島が白星。敗れた琴栄峰は優勝戦線から一歩後退した。物言いの最中、兄の関脇・琴勝峰（佐渡ヶ嶽）が弟の琴栄峰を心配して歩み寄る“兄弟の絆”が垣間見える一コマがあり、兄の行動に“礼で応えた”弟の振る舞いに「琴栄峰関にグッときた」「エモすぎ」などファンが感動するシーンがあった。

今場所好調の平幕・琴栄峰は、十二日目までを終えて2敗。幕内優勝争いのトップに霧島と並び、十三日目、直接対決が組まれることとなった。琴栄峰が見事に賜盃を手にすれば、昨年七月場所で幕内最高優勝を果たした兄の琴勝峰に続き、史上初の“兄弟での平幕V”となる。

取組前、先に前頭五枚目・正代（時津風）との一番に臨んで押し出して勝ち越しを決めた琴勝峰が弟の琴栄峰に力水をつけるというファン垂涎のシーンも見られたこの取組。

注目の立ち合いでは、左を差して中に入った琴栄峰が右上手を引いて体勢を作るが、霧島も強靭な足腰で応戦。左四つに組んでの激しい攻防に館内は大いに沸いた。両まわしに手をかけた琴栄峰が一気に前に出たが、霧島が驚異の粘りでうっちゃり。行司軍配は琴栄峰に上がったが、物言いがついた。

取組前には兄・琴勝峰からの力水も

物言い協議の最中、土俵下で待機していた琴栄峰のもとへ向かった琴勝峰。「ありがとうございます」と礼を述べた弟のまわしを“気合を入れ直す”かのように締め直すと、結び目の辺りをポンと叩く。琴栄峰は兄に丁寧に一礼で返した。緊迫の場面で見られた兄弟の絆と無言のメッセージにファンからは「弟・琴栄峰のゆるんだまわしを締め直してあげる兄・琴勝峰」「琴勝峰ちゃんがまわし締め直ししてくれてるのエモすぎ」「琴勝峰関にまわしを直してもらって礼をする琴栄峰関にグッと来た」などの反響が相次いだ。

物言い協議の結果、琴栄峰の手が先に落ちているとして軍配差し違えで霧島が2敗を死守。大関の意地を見せた霧島は11勝目。惜しくも敗れた琴栄峰は3敗目を喫した。

これにより自身4度目の幕内最高優勝へ一歩近づいた霧島。十三日目の全取組を終えて、優勝争いは2敗で霧島が単独トップ、3敗で小結・若隆景（荒汐）、前頭二枚目・義ノ富士（伊勢ヶ濱）、琴栄峰の3人が追いかける展開となった。（ABEMA／大相撲チャンネル)