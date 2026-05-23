「とても熱い」ガソリンスタンドで作業中のトラックが大爆発　燃え上がる巨大な炎　9人巻き込まれ1人重体　ロシア

ロシアでガソリンスタンドが爆発する事故が起きた。現場では巨大な炎が上がり、周囲が騒然となる瞬間もカメラに捉えられている。当時、ガソリンを運んでいたトラックの荷下ろし作業中だったとみられ、爆発に9人が巻き込まれている。

市街地のガソリンスタンド“大爆発”

現場となったのは、ロシアの首都・モスクワの南にあるピャチゴルスクだった。爆発音が鳴り響き、目の前で炎が大きくなっていく様子に男性は、「なんてこった」と驚きの声をこぼした。

突然、目の前で大爆発が起きたのだ。鈍い音とともに、巨大な炎が上がる。

前の車が慌ててUターンしていた。

トラックの荷下ろし中に起きた爆発事故

爆発の瞬間は、別のカメラにも撮影されていた。

車内で撮影していた人も炎の勢いに思わず、「とても熱い」と話していた。

市街地で起きた爆発の理由は何だったのか。

地元当局によると、ガソリンを運んでいたトラックがガソリンスタンドで荷下ろし作業中に爆発したという。

爆発に9人が巻き込まれ、そのうち2人が入院、もう1人が重体だという。

（「イット！」 5月18日放送より）