ホテル日航大阪は、「メロンアフタヌーンティーセット」を5月1日から6月30日まで提供する。

上段・中段は、カスタードクリーム・ベリー・メロンを重ねたメロンクープ、メロンショートケーキ、メロンムース、メロンゼリーを入れたココナツムース、ヨーグルト風味のクリームとバナナをアクセントにしたメロンワッフルコーン、くり抜いた果肉を飾ったジャスミンティーのパンナコッタのスイーツ6種類とフレッシュメロン。下段には、メロンとドライミントのスコーン、メロンと野菜のピクルス、マスカルポーネチーズを効かせた生ハムメロンパンケーキ、バジル風味の海老とイタヤ貝のマリネなどのセイボリーをそろえた。スイーツ作りで余ったメロン果肉を使った「メロンのスープ アーモンドのブランマンジェ」も提供する。飲み物はロンネフェルトの紅茶や緑茶など13種類とコーヒー、カフェオレ、カフェラテをオーダーティーブッフェ形式で用意する。

場所は2階ロビーラウンジ。提供時間は正午から午後2時までと午後2時から4時までの2部2時間制。料金は平日7,000円、土休日7,500円。税・サービス料込。1人から利用可能。