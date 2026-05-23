「打てるキャッチャー最高やー！」「城島CBOのような一撃」ソフトバンクにトレード加入の27歳が移籍後初アーチ「デスターシャで号泣した」

山本の移籍後初アーチにファンは大いに沸いた(C)産経新聞社

ソフトバンクは5月22日、日本ハム戦（みずほPayPay）に10-0で大勝。新加入の山本祐大が移籍後初アーチを放つなど、攻守で存在感を発揮した。

この日は「7番・捕手」でスタメン出場した山本。2-0で迎えた7回1死走者なしの第3打席で、日本ハムの先発・達孝太が投じた2球目、真ん中高めのカーブをフルスイング。打球は左中間スタンドに飛び込む移籍後初ホームランとなった。

【動画】「デスターシャで号泣した」ソフトバンクにトレード加入の山本祐大が移籍後初アーチ！「城島CBOのような一撃」とファン歓喜の豪快弾を見る

ダイヤモンドを一周してベンチの出迎えを受けたあとには、DeNA時代にも恒例となっていた「デスターシャ」パフォーマンスを控えめに披露した。

このシーンを見たファンから「ようこそホークスへ」「打てるキャッチャー最高やー！」「神キャッチャーすぎる」「ジョージ・マッケンジーこと城島健司CBOのような一撃」「やっぱり祐大最高だよ」「最後の方小さくデスターシャしてて可愛い笑」「デスターシャで号泣した」と称賛の声が上がっていた。

山本の一発で勢いづいた打線は、この回打者一巡の猛攻を見せる。2死満塁で再び山本に打席が回ると、今度は走者一掃のタイムリーを放ち、2安打4打点の活躍。