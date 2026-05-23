大谷翔平は「よくふざけている」エンゼルス時代の同僚が明かす素顔 “トラウタニ”は「二人とも普通の男だ」

大谷はその人柄も愛されているようだ(C)Getty Images

かつての戦友が懐かしそうに振り返った。

今季も投打で躍動するドジャースの大谷翔平は、規定投球回未満ながらここまで8登板で4勝2敗、防御率0.73と絶好調。打者としても打率.272、8本塁打、26打点、OPS.885と調子を上げており、まさに目が離せない状況だが、そんな中で現在、米番組でエンゼルス時代の同僚が明かした“素顔”も話題だ。

【動画】これは投手の打球ではない 二刀流復活！大谷の先頭打者アーチシーン

現地時間5月21日、現在ロッキーズに所属するミッキー・モニアクは、米ポッドキャスト番組『Foul Territory』に出演。大谷、マイク・トラウトの二大スターとプレーしたエンゼルス時代を振り返り、「二人ともごく普通の男だ」とそれぞれの印象を語っている。

中でもトラウトについては、「最もクールで優しい選手の一人。この世代で最も偉大な選手の一人だと思えないくらいだ」とコメント。「何かあれば、いつもそばで話を聞いてくれた」と続けており、当時のモニアクにとっては、一流のスター選手でありながら頼りになる身近な存在でもあったようだ。