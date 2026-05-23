「株価ばかり気にする友人をみると自分は貯金でいいかな」定期預金に300万円・44歳男性の考え
All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2026年4月16日に回答のあった、長野県在住44歳男性の預金に関する考え方を見ていきます。
年齢性別：44歳男性
同居家族構成：本人、妻（43歳）
居住地：長野県
住居形態：賃貸
雇用形態：自営業・自由業
世帯年収：本人200万円、配偶者80万円
現預金：400万円
リスク資産：0円
現在利用している定期預金は、「あおぞら銀行の円定期預金1年ものに250万円（参考金利年0.9％）、住信SBIネット銀行の円定期預金1年ものに50万円（参考金利年0.4％）」の計300万円（ともに2026年4月時点の金利）。
今ある預貯金は「いざというときに備えているある程度の蓄え」で、特に定期預金は「貯蓄としての目的。いろんな銀行の利率とサービスを比較して、使いやすいネット銀行を選んでいる。ネット銀行（の普通預金）は振込手数料が無料などのサービスが便利」だと言います。
逆に「地元の地銀やゆうちょは（金利やサービス面で魅力が感じられないため）なるべく使いたくないが、光熱費の引き落としや地元の会社との取引に必要なため口座は保持している」とあります。
現在の資産配分は「現金10割、リスク資産0割」。リスク資産については「詳しくなく必要性を感じてもいないため」あえて手を出していないと言います。
理由として「株式投資をしている友人は、日経新聞で株価をチェックしてばかりいる。それを見ていると自分はそこまでして儲けようという気持ちにはならない。時間的な余裕もないため、自分には預貯金で十分」と投稿者。
また現金に余裕があることで「車を買い直さなくてはいけなかったとき、引っ越しで資金が必要になったときなど、予期せぬ高額出費にもあせらず対応できた」と話します。
最近は投資をする人が増えているものの、「考え方は特に大きくは変わらない。ただ、定期預金の利率がここ数年上がってきていて、利率の低い定期を解約すべきかどうか悩んでいる」と語られていました。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
投稿者プロフィールペンネーム：georgeさん
年齢性別：44歳男性
同居家族構成：本人、妻（43歳）
居住地：長野県
住居形態：賃貸
雇用形態：自営業・自由業
世帯年収：本人200万円、配偶者80万円
現預金：400万円
リスク資産：0円
定期預金に300万円「利率とサービスを比較して選んだ」現預金について、「生活費は普通預金、残りは定期預金」で管理しているというgeorgeさん。
現在利用している定期預金は、「あおぞら銀行の円定期預金1年ものに250万円（参考金利年0.9％）、住信SBIネット銀行の円定期預金1年ものに50万円（参考金利年0.4％）」の計300万円（ともに2026年4月時点の金利）。
今ある預貯金は「いざというときに備えているある程度の蓄え」で、特に定期預金は「貯蓄としての目的。いろんな銀行の利率とサービスを比較して、使いやすいネット銀行を選んでいる。ネット銀行（の普通預金）は振込手数料が無料などのサービスが便利」だと言います。
逆に「地元の地銀やゆうちょは（金利やサービス面で魅力が感じられないため）なるべく使いたくないが、光熱費の引き落としや地元の会社との取引に必要なため口座は保持している」とあります。
現在の資産配分は「現金10割」手元に現預金はいくらあると安心か、との問いには「事故や災害で車や家具などが使えなくなった場合」を想定して「200万円あれば安心です」と回答。
現在の資産配分は「現金10割、リスク資産0割」。リスク資産については「詳しくなく必要性を感じてもいないため」あえて手を出していないと言います。
理由として「株式投資をしている友人は、日経新聞で株価をチェックしてばかりいる。それを見ていると自分はそこまでして儲けようという気持ちにはならない。時間的な余裕もないため、自分には預貯金で十分」と投稿者。
また現金に余裕があることで「車を買い直さなくてはいけなかったとき、引っ越しで資金が必要になったときなど、予期せぬ高額出費にもあせらず対応できた」と話します。
最近は投資をする人が増えているものの、「考え方は特に大きくは変わらない。ただ、定期預金の利率がここ数年上がってきていて、利率の低い定期を解約すべきかどうか悩んでいる」と語られていました。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)