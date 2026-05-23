【難解略語】「CCS」が何の略か分かりますか？　答えられたら専門家レベル！

突然ですが、「CCS」が何の略か知っていますか？

環境保全に大切な技術…

気になる正解は・・・？

正解は・・・

正解は、「Carbon Capture and Storage（二酸化炭素回収・貯留）」でした！

CCSとは、「Carbon Capture and Storage」の略で、日本語では「二酸化炭素回収・貯留」と訳されます。

CCSは、発電所や工場などから排出される二酸化炭素（CO2）を大気中に放出する前に回収し、地中深くに圧入・貯留する技術のことです。気候変動対策の切り札のひとつとして、世界中で研究・開発が進んでいます。

具体的な仕組みとしては、まず燃焼や化学反応によって発生したCO2を専用の設備で分離・回収します。次に、回収したCO2をパイプラインや船舶で輸送し、地下800メートル以上の深い地層や海底下の地質構造に注入して長期間にわたって封じ込めます。適切な地層であれば、数千年以上にわたって安定的に保存できると言われています。

このように、CCSは脱炭素社会の実現に向けた重要な手段として注目されており、鉄鋼・セメント・化学産業など、電化が難しい分野での排出削減に特に有効とされています。日本でも国家プロジェクトとして実用化に向けた取り組みが加速しており、2030年代の商用化を目指した実証事業が各地で進められています。今後のカーボンニュートラル達成に欠かせない技術として、その役割への期待はますます高まっています。

次回の難解略語もお楽しみに！

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