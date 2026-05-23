「中日６−２広島」（２２日、バンテリンドーム）

広島の名原典彦外野手（２５）が、プロ初出場初スタメンで、プロ初安打、初打点を含む２安打１打点と躍動した。「８番・右翼」で出場。五回１死一塁で中前打を放って記念打とすると、七回２死一塁では右中間を破る三塁打でプロ初適時打を決めた。育成選手として迎えた４年目の今季。前日２１日に支配下登録されたばかりの若鯉が、プロとしての大きな一歩を踏み出した。

力強く拳を握り、雄叫びを上げた。七回２死一塁。名原が、右中間を破る適時三塁打を放った。敗れはしたものの、追い上げムードを高めるプロ初打点。感情が爆発した。

「もう、とにかくもう必死に。気合と根性で、どうにかっていう感じでした。必死にやっていたので、あまり覚えてないです」

額の汗を拭いながら「必死」という言葉を連呼。誰よりも気持ちを前面に押し出した、プロ初出場初スタメンだった。

「８番・右翼」でグラウンドに立った。プロ初打席の三回は三ゴロに倒れたものの、続く打席で記念打を放つ。五回１死一塁。柳の外角カーブを逆らわずにはじき返し、中前へ運んだ。

２打席目で記録した待望のプロ初安打。一塁塁上ではガッツポーズした。「打てて良かった」。前日２１日に支配下登録を勝ち取った。２２年度育成ドラフト１位は、育成で入団した同期の中村貴、辻の中では最も遅い支配下登録だった。

新井監督から「もう、気合と根性だ」と背中を押され、「僕はもうそっちの方が合っている」と腹をくくった。バンテリンドームに立つのはこの日が初めて。指揮官の言葉を胸にグラウンドに立ち、最高の結果を残してみせた。

俊足が武器。昨季は足のケガにも泣き、満足のいくプレーができなかった時期がある。

「正直もうちょっともうダメかなって思ったりした。これでクビになっても後悔がないぐらい、やってやろうっていう気持ちでシーズンに入った」。背水の覚悟で臨んだ一年だった。

父・誠さん、母・香織さんに恩返しの一打でもあった。電話で支配下登録の報告をすると、「泣いて喜んでくれました」。父から打撃の助言を授けてくれたこともあり、生かしてきた。「一番、見てくれているので、的確なアドバイスをもらって、支えてもらっていました」。感謝の言葉を並べた。

複数安打を放ったものの、右翼の守備では、記録に残らないミスがあった。次戦への課題とし、前を向いた。「気合と根性」は、若鯉の生きざまそのものだ。プロとしての第一歩を刻んだ一日。前だけを見据えてグラウンドを全力で駆け抜ける。

◇名原 典彦（なばら・のりひこ）２０００年６月２４日生まれ、広島県出身。２５歳。１８２センチ、８２キロ。右投げ右打ち。瀬戸内３年時に春の甲子園に出場も１回戦敗退。青森大を経て２２年度育成ドラフト１位で広島入り。