KEY TO LIT、グループ初の冠ラジオ特別番組決定 生放送ではエピソード隊長を決定【KEY TO LIT key to listen】
【モデルプレス＝2026/05/23】ニッポン放送で、5人組グループ・KEY TO LIT（キテレツ）がパーソナリティを務める特別番組『KEY TO LIT key to listen』（読み：キテレツ キテリス）の放送が決定した。
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今回の特別番組がグループとして初の冠ラジオ番組となり、 5月30日18時より生放送で届ける。
岩崎大昇（ ※「崎」は正式には「たつさき」）、井上瑞稀、中村嶺亜、猪狩蒼弥、佐々木大光からなる5人組グループ・KEY TO LITは、それぞれがドラマ、映画、舞台、バラエティなどで幅広く活躍する実力派。グループでは、昨年のアリーナツアーでは約20万3000人を動員するなど、人気を博している。
昨年11月には、猪狩がニッポン放送で初の冠ソロラジオ『猪狩蒼弥 I GOT IT.』を担当し、話題となった。今回、待望のグループ初の冠ラジオ特別番組となる。
番組では「今回の特番決定にメンバー全員が驚いた」ことから、「ビックリグランプリ！」と題して、KEY TO LITメンバーが、それぞれ「面白かった話」や「びっくりした話」を披露し、エピソード隊長を決める。また、リスナーからも「面白かった話」や「びっくりした話」のエピソードを募集する。そのほか、「キテレ通」と題し、「KEY TO LITって○○そう」というリスナーイメージ調査を行う。（modelpress編集部）
皆さまこんにちは。KEY TO LITを代表しまして意気込みを伝えさせていただく猪狩蒼弥です。KEY TO LITと書いて、これをキテレツと読みます。どうぞよろしくお願いします。KEY TO LITは結成してまだ1年少ししか経っていない新米グループなのですが、こんなにも早くメンバー5人で出演できることがとても光栄です。僕らが出せる力を振り絞って、絶対に面白い生放送になるよう一生懸命喋ります！
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◆KEY TO LIT、グループ初の冠ラジオ番組決定
今回の特別番組がグループとして初の冠ラジオ番組となり、 5月30日18時より生放送で届ける。
岩崎大昇（ ※「崎」は正式には「たつさき」）、井上瑞稀、中村嶺亜、猪狩蒼弥、佐々木大光からなる5人組グループ・KEY TO LITは、それぞれがドラマ、映画、舞台、バラエティなどで幅広く活躍する実力派。グループでは、昨年のアリーナツアーでは約20万3000人を動員するなど、人気を博している。
番組では「今回の特番決定にメンバー全員が驚いた」ことから、「ビックリグランプリ！」と題して、KEY TO LITメンバーが、それぞれ「面白かった話」や「びっくりした話」を披露し、エピソード隊長を決める。また、リスナーからも「面白かった話」や「びっくりした話」のエピソードを募集する。そのほか、「キテレ通」と題し、「KEY TO LITって○○そう」というリスナーイメージ調査を行う。（modelpress編集部）
◆メンバーコメント：猪狩蒼弥
皆さまこんにちは。KEY TO LITを代表しまして意気込みを伝えさせていただく猪狩蒼弥です。KEY TO LITと書いて、これをキテレツと読みます。どうぞよろしくお願いします。KEY TO LITは結成してまだ1年少ししか経っていない新米グループなのですが、こんなにも早くメンバー5人で出演できることがとても光栄です。僕らが出せる力を振り絞って、絶対に面白い生放送になるよう一生懸命喋ります！
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