・「バーベキューで好きなのは？」の結果は…

・1位 肉 74%

・2位 海鮮 14%

・3位 野菜 7%

・4位 マシュマロ 3%



※小数点以下四捨五入



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今日の質問は「バーベキューで好きなのは？」さてみなさんの回答は…？■今回の質問:「バーベキューで好きなのは？」