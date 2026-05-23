「バーベキューで好きなのは？」＜回答数37,692票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第538回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「バーベキューで好きなのは？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「バーベキューで好きなのは？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
ホイルでサケのちゃんちゃん焼き
【材料】（4人分）
鮭(切り身) 4切れ
塩コショウ 少々
キャベツ 1/2個
玉ネギ 1個
シメジ 1パック
ニンジン 1/2本
ピーマン 2個
<調味料>
みそ 80g
酒 大さじ 2
みりん 大さじ 2
砂糖 小さじ 1
バター 40g
【下準備】
1、キャベツはザク切りにする。玉ネギは皮をむき、縦半分に切ってさらに幅1cmに切る。シメジは石づきを切り落とし、小房に分ける。
ここまでを出かける前に済ませておきましょう。
2、ニンジンは皮をむき、幅5mmの短冊切りにする。ピーマンは縦半分に切ってヘタと種を取り、縦に3〜4等分にする。＜調味料＞の材料を密閉できる袋に入れ、上から揉んで混ぜ合わせる。
市販のカット野菜(野菜炒め用)などをうまく使うと、下準備がなくても作ることができます。
【作り方】
1、鮭に塩コショウを振る。アルミホイルを2〜3枚重ね、バターを薄くぬる。切った野菜を広げ、鮭をのせる。
2、＜調味料＞の袋の端を切って全体にかけ、残りのバターを小さくちぎってのせる。アルミホイルを閉じて、網の上で火が通るまで焼いたら、器に盛る。
一人分ずつ包むと取り分けやすいですが、4人分をまとめて包んでもBBQらしく、ダイナミックでよいでしょう。使い捨てのアルミ鍋にアルミホイルをかぶせて蒸し焼きにしてもよいです。
【このレシピのポイント・コツ】
持ち運ぶときは、必ずクーラーボックスに入れてください。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「バーベキューで好きなのは？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「バーベキューで好きなのは？」
・「バーベキューで好きなのは？」の結果は…
・1位 肉 74%
・2位 海鮮 14%
・3位 野菜 7%
・4位 マシュマロ 3%
※小数点以下四捨五入
37,692票
・2位 海鮮 14%
・3位 野菜 7%
・4位 マシュマロ 3%
※小数点以下四捨五入
37,692票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
ホイルでサケのちゃんちゃん焼き
【材料】（4人分）
鮭(切り身) 4切れ
塩コショウ 少々
キャベツ 1/2個
玉ネギ 1個
シメジ 1パック
ニンジン 1/2本
ピーマン 2個
<調味料>
みそ 80g
酒 大さじ 2
みりん 大さじ 2
砂糖 小さじ 1
バター 40g
【下準備】
1、キャベツはザク切りにする。玉ネギは皮をむき、縦半分に切ってさらに幅1cmに切る。シメジは石づきを切り落とし、小房に分ける。
ここまでを出かける前に済ませておきましょう。
2、ニンジンは皮をむき、幅5mmの短冊切りにする。ピーマンは縦半分に切ってヘタと種を取り、縦に3〜4等分にする。＜調味料＞の材料を密閉できる袋に入れ、上から揉んで混ぜ合わせる。
市販のカット野菜(野菜炒め用)などをうまく使うと、下準備がなくても作ることができます。
【作り方】
1、鮭に塩コショウを振る。アルミホイルを2〜3枚重ね、バターを薄くぬる。切った野菜を広げ、鮭をのせる。
2、＜調味料＞の袋の端を切って全体にかけ、残りのバターを小さくちぎってのせる。アルミホイルを閉じて、網の上で火が通るまで焼いたら、器に盛る。
一人分ずつ包むと取り分けやすいですが、4人分をまとめて包んでもBBQらしく、ダイナミックでよいでしょう。使い捨てのアルミ鍋にアルミホイルをかぶせて蒸し焼きにしてもよいです。
【このレシピのポイント・コツ】
持ち運ぶときは、必ずクーラーボックスに入れてください。
(E・レシピ編集部)