「有力馬次走報」(２２日)

有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。

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◆共同通信杯と京都新聞杯で連続２着のベレシート（牡３歳、栗東・斉藤崇）がダービー（３１日・東京、芝２４００メートル）へ向けて１週前追い切り。前走から中２週と日が浅いこともあり、栗東ＣＷで馬の気持ちと道中のリズムを優先し、６Ｆ８７秒７−３９秒３−１２秒３を刻んだ。斉藤崇師は「単走でしまいもサラッと。道中の折り合いも良かったです」と狙い通りの内容に満足げ。「馬体や筋肉の張りも、前回より一個上の状態で迎えられると思います。楽しみ」。自身が手掛けたクロノジェネシスの息子でダービー連覇を狙う。

◆１７日の京都３Ｒで落馬負傷した岩田康誠騎手（５２）＝栗東・フリー＝が２２日、栗東トレセンで自身の状態を説明した。骨折した右鎖骨を手術したことを明かした岩田康は「（術後の経過は）すこぶるいい。治療しているし、日に日に痛みがなくなっているのは間違いない」と話し、きょう２３日から調教に復帰することも明言。来週のダービーにも予定通り騎乗する予定で「アスクエジンバラと向き合えってことなのかも。早くあした（２３日）にならないかな」と明るい表情で語った。