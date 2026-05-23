「オークス・Ｇ１」（２４日、東京）

「根性のある馬ですから」。鳴海助手が底力に期待するスウィートハピネスが、桜花賞１３着から巻き返しを図る。

金曜朝は栗東Ｂから坂路で軽く汗を流して輸送に備えた。調教後に発表された馬体重は４５０キロ。前走からプラス１０キロとなったが「数字の増減はあるかもだけど、動ける体ではある。短期放牧を挟んでいい状態で戻ってきて、追い切った後も変わらず順調」と万全の態勢で決戦の地へ向かう。

前走は厳しい競馬だった。スタート後に進路が狭くなり、思い描いたポジションが取れず。後方から脚を使ったが、前に迫るほどの決め手は発揮できなかった。「苦しい競馬だったけど、しっかり走って力は出してくれた」と健闘をたたえたが、あれで格付けが済んだとは言わせない。「エルフィンＳの勝ち方が強かったよね」と後方から馬群を縫うようにして差し切ったシーンが印象的。当時３着に下したアイニードユーが桜花賞で４着なら、世代上位の力があるのは間違いない。「巻き返しの期待感を持って臨める」と、大一番へ向けて力が入る。

母フラルは北出厩舎ゆかりの血統。千八＆二千で勝利を挙げており、一気の距離延長にも十分対応できそうだ。「長く脚を使ってくれると思うし、コースは合うんじゃないかな」と未知の条件にも期待を抱く。「自在性もあるし、内を見ながら競馬ができれば」と８枠１７番から栄光をつかむ。