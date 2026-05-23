小学校・中学校と不登校を繰り返していた男性が、いま、福井県で社会人としての歩みを進めています。倉敷市出身の間野凛太郎さんです。

【写真を見る】不登校を乗り越え社会に羽ばたいた男性 「ほんの少し変わるのなら僕は笑顔になること」 吉備高原希望中学校の卒業生が後輩につなぐ“希望”のバトン【岡山】

その間野さんが人生を立て直すきっかけとなったのが、岡山県吉備中央町にある全寮制の学び舎「吉備高原希望中学校」。地元の学校に馴染めなかった生徒たちが全国から集まり、共同生活を送る中、間野さんは何を育み、いまに生かしているのでしょうか。

約300人が働く会社で人とかかわる仕事に

日本一の眼鏡の産地・福井県。岡山から遠く離れたこの地で、吉備高原希望中学校の卒業生が働いています。

（朝礼）

「きょうも一日お願いします」

倉敷市出身、23歳の間野凛太郎さんです。眼鏡の設計から製造を一貫して行う国内有数のメーカーに勤務しています。

担当しているのは、製造工程の最初の一歩。顧客のイメージを図面に書き起こす重要な役割です。

（間野凛太郎さん）

「書いた図面が間違っていたら、後の工程にぜんぶ響きます。すごく責任は感じています、ずっと。難しいし」

約300人が働く大きな組織の一員です。しかし、かつては集団に馴染めず、家から出られない日々を過ごしていたといいます。

（間野凛太郎さん）

「多分僕は家から出てないし、福井なんて来てないし、大学は入っていないだろうし。学校に行ってなかった期間を考えたら、よく頑張ったんじゃないかなと」

人生が拓けた吉備高原での日々

間野さんが変わるきっかけとなった吉備高原希望中学校です。東京や大阪など全国から集まった生徒が、学びと生活を共にしています。

笑顔の絶えない毎日ですが、多くは不登校やいじめなど、地元の学校に馴染めなかった過去があります。

（植田剛也さん（当時中3））

「人と話すのが苦手だったんですけど、話をしていたほうが、人の気持ちとか考える機会も増えるし」

（大橋政生さん（当時中3））

「人ともほとんど話をせず、家で愚痴を言っていた。会話ができるようにして、今後の社会に出るときに生かしたいから来ました」

学校が大切にしているのは学級活動です。音楽で自分を表現する学級。

地域の人と交流する学級。

そして、ものづくりに打ち込む学級。自ら選んだことに真剣に取り組みことで自分らしさを育んでいきます。

（植田剛也さん（当時中3））

「途中でここ難しいな、やめようかなということがよくあったんですけど、そういうのがなくなって最後までやり切れるようになった」

（吉備高原希望中学校 平松裕史校長）

「入ってくる時は自己肯定感が低いお子さんがいます。小さな小さな積み重ね、成功体験、達成感。そういったものがどんどん自分の自信へと繋がっていくのではないかと」

間野さんが希望中学校に入ったのは2年生の秋。所属したものづくりの学級で、「つくること」への関心を深めていきました。

そして、卒業後は、兵庫の全寮制高校を経て、京都の芸術大学でデザインを専攻。いまの仕事へとつなげていったのです。

（間野凛太郎さん）

「ものを作っていたという。過去の事実というか、その部分が一気には燃え上がらせないけど、ちょっと薪を足して、火を継続させていく感じで。自分の足場にずっと積もっているものなので」

「ありがとう」とちゃんと言えるようになった

間野さんは、小学6年から中学2年まで不登校を繰り返していました。

（間野凛太郎さん）

「入口まで行くと、嫌だなって思う瞬間があって、それが何でかわかんないんですけど…塾とかドアノブに手をかける場所まで行って帰っていましたし」

当時は、ただ楽な方へと流されていたと振り返ります。地元の中学校では、部活動とクラスの中での人間関係にもつまずきました。

（間野凛太郎さん）

「自分の気持ちの整理がそんなに得意じゃない方だったはずなので。思い返すと。ちょっと嫌なことがあったら、ガーッと怒っちゃったりとか。クラスでも特段仲のいい子がいなかったと思うんですよね。あんまり覚えていなくて」

将来への不安が募る中、親の勧めで転校した希望中学校が転機となりました。

（間野凛太郎さん）

「3年になってから寮長になったので、その時くらいからなんですよ、人の話をちゃんと聞くようになったの。いまちゃんと聞いているかは分からないんですけど。でも、みんなの意見を聞いて、めっちゃお礼を言うようになったんですよ。そのときに不思議なんですけど、『ありがとう』とちゃんと自分で言うようになったし」

新たな環境が間野さんを変えました。仲間と励ましあう日々の中で、他者を思いやる気持ちを見つけたのです。

（間野凛太郎さん）

「人のことを気遣えるから、友達もできたし、僕が困ったときに助けてもらえているので。希望中はね、リハビリ施設なんですよ、僕にとって。社会に出るための」

「いきなり走ったら転んじゃうので、ゆっくり走らせてくれる慣らしで走らせてもらいました」

「社会に出るために、ほんの少し変わるのなら、僕は笑顔になることだと思います。わざとらしいな。でも大事だと思いますよ。ぼく、人に褒められる場所はそこなので。笑顔は大事だと思います」

いつのまにか周囲に笑顔を広げる存在に

かつては人との関わりを絶っていた間野さんです。希望中学校で、心の持ちようも変わり、身につけた「人と向き合う力」がいまの支えとなっています。

（間野凛太郎さん）

「ここの肉厚が問題ないか確認を取ってくださいと言われたので、いまからその確認を取ります」

（製造部署の先輩）

「大丈夫。ここの長さと肉厚の関係値やねん」

（間野凛太郎さん）

「大体どのくらい余裕があれば」

（同じ部署の先輩）

「間野君は快活で話しやすいところもあって、いろんな部署の人に疑問に思ったことはすぐに聞きに行けますし、上司もほかのメンバーも明るくなってきた。（間野さんの）雰囲気に引っ張られて笑うようにもなりましたし。仕事をしていてやりやすいような人だなっていうふうに思っています」

人と繋がることの大切さを胸に歩みを続けます。

（間野凛太郎さん）

「ちょっと苦手だなって思う人ともずっと仕事しなきゃいけないし、いろんな人と、どこかのタイミングで関わっておけば、いなし方とか逃げ方とか自分の守り方もわかるので。人と交流する場所を作るっていうのは大事だと思います。でも、周りが作るというよりは自分で作るのが理想だとは思いますけど。人に言われて行った場所ってそんなに楽しくないので」

一歩ずつでも前に進んでほしい。不登校を乗り越え、社会に羽ばたいていった間野凛太郎さんの姿は、吉備高原希望中学校で学ぶ後輩たちの一つの道しるべになっています。