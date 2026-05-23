セリエA 25/26の第38節 フィオレンティナとアタランタの試合が、5月23日03:45にスタディオ・アルテミオ・フランキにて行われた。

フィオレンティナはアルバート・グドムンドソン（FW）、ロベルト・ピコリ（FW）、ジャック・ハリソン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアタランタはジャコモ・ラスパドーリ（FW）、カマルディーン・スレマナ（FW）、ラザール・サマルジッチ（MF）らが先発に名を連ねた。

39分に試合が動く。フィオレンティナのマルコ・ブレシャニーニ（MF）のアシストからロベルト・ピコリ（FW）がゴールを決めてフィオレンティナが先制。

ここで前半が終了。1-0とフィオレンティナがリードしてハーフタイムを迎えた。

46分、アタランタが選手交代を行う。ラウル・ベッラノーバ（DF）からダビデ・ザッパコスタ（DF）に交代した。

62分、アタランタが選手交代を行う。ラザール・サマルジッチ（MF）からシャルル・デケテラーレ（FW）に交代した。

67分、アタランタが選手交代を行う。ジョルジオ・スカルビーニ（DF）からベラト・ジムシティ（DF）に交代した。

67分、フィオレンティナは同時に2人を交代。マルコ・ブレシャニーニ（MF）、ダニエレ・ルガーニ（DF）に代わりシェール・ヌドゥール（MF）、マリン・ポングラチッチ（DF）がピッチに入る。

76分、フィオレンティナは同時に2人を交代。ロビン・ゴセンス（DF）、アルバート・グドムンドソン（FW）に代わりルイス・バルボ（DF）、マノル・ソロモン（MF）がピッチに入る。

81分、アタランタは同時に2人を交代。カマルディーン・スレマナ（FW）、マルテン・デローン（MF）に代わりドミニク・ババッソーリ（FW）、ジャンルカ・スカマッカ（FW）がピッチに入る。

その直後の82分アタランタが同点に追いつく。フィオレンティナの選手によるオウンゴールにより1-1。試合は振り出しに。

その後もフィオレンティナの選手交代が行われたが

ここで後半終了。1-1で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、アタランタは47分にカマルディーン・スレマナ（FW）、60分にオネスト・アーノル（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-23 05:40:16 更新