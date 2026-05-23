「とにかくつらい」クラブの衝撃失態で昇格消滅…日本の逸材MFに現地ファンも同情「まったくひどい」「お願いだから移籍しないで」
まさかのシーズンエンドだった。松木玖生も心中穏やかではないだろう。だが、その悔しさを隠して感謝のメッセージを投稿した。ファンからは称賛の声が寄せられている。
松木が所属するチャンピオンシップ（イングランド２部）のサウサンプトンは、５月23日にハルとの昇格プレーオフ決勝でプレミアリーグ復帰を目指すはずだった。だが19日、他クラブの練習を“スパイ”していた規則違反があったとして、昇格プレーオフからの追放と来季の４ポイント減点という処分が科されたのだ。
これでサウサンプトンの今季は終了。プレミアリーグ昇格の願いは夢と消えた。サポーターの怒りは言うまでもない。そしてそれは選手たちも同じだろう。
それでも、23歳の逸材は20日、インスタグラムで「今季を通じた素晴らしい応援にとても感謝」と、サポーターへのお礼を投稿している。
「今の気持ちを言葉にするのは難しい。でも、シーズンの最初から、僕たちはプレミアリーグ昇格を目標に掲げ、お互いを支えながら団結して毎日戦ってきました」
「そしてもちろん、最後の最後まで僕らを支え、前進を続ける力を与えてくれたのは、ファン・サポーターのみなさんだ。すべてにとても感謝している」
この投稿には、サウサンプトンのファンから様々なメッセージが寄せられた。
「君はファンのお気に入りになった。もっと良いことにふさわしい」
「ありがとう。このようなかたちで終わったのは残念だ。良い夏を」
「お願いだから移籍しないで。我々の居場所に戻してくれ。一緒に戦おう」
「今季のすべてに感謝。シーズンを通じて最高のプロフェッショナルだった」
「その努力に我々がどれほど感謝しているかを来季示せるように願っている」
「本当に素晴らしかったよ。君たちみんな、これ以上にふさわしい。とにかくつらい」
「我々みんながもっと良いことにふさわしい。クラブに全力を尽くしてくれてありがとう」
「今季のハードワークすべてに感謝。選手たちにもフェアじゃない。まったくひどい有り様だ」
「とてもリスペクトしている。選手たちはクラブによるこれよりもはるかに良いことにふさわしい」
落胆に打ちひしがれているサウサンプトンの選手たちとサポーターにとっては、つらい夏だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】松木らの夢を打ち砕いた衝撃的スパイ行為の決定的瞬間
松木が所属するチャンピオンシップ（イングランド２部）のサウサンプトンは、５月23日にハルとの昇格プレーオフ決勝でプレミアリーグ復帰を目指すはずだった。だが19日、他クラブの練習を“スパイ”していた規則違反があったとして、昇格プレーオフからの追放と来季の４ポイント減点という処分が科されたのだ。
それでも、23歳の逸材は20日、インスタグラムで「今季を通じた素晴らしい応援にとても感謝」と、サポーターへのお礼を投稿している。
「今の気持ちを言葉にするのは難しい。でも、シーズンの最初から、僕たちはプレミアリーグ昇格を目標に掲げ、お互いを支えながら団結して毎日戦ってきました」
「そしてもちろん、最後の最後まで僕らを支え、前進を続ける力を与えてくれたのは、ファン・サポーターのみなさんだ。すべてにとても感謝している」
この投稿には、サウサンプトンのファンから様々なメッセージが寄せられた。
「君はファンのお気に入りになった。もっと良いことにふさわしい」
「ありがとう。このようなかたちで終わったのは残念だ。良い夏を」
「お願いだから移籍しないで。我々の居場所に戻してくれ。一緒に戦おう」
「今季のすべてに感謝。シーズンを通じて最高のプロフェッショナルだった」
「その努力に我々がどれほど感謝しているかを来季示せるように願っている」
「本当に素晴らしかったよ。君たちみんな、これ以上にふさわしい。とにかくつらい」
「我々みんながもっと良いことにふさわしい。クラブに全力を尽くしてくれてありがとう」
「今季のハードワークすべてに感謝。選手たちにもフェアじゃない。まったくひどい有り様だ」
「とてもリスペクトしている。選手たちはクラブによるこれよりもはるかに良いことにふさわしい」
落胆に打ちひしがれているサウサンプトンの選手たちとサポーターにとっては、つらい夏だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】松木らの夢を打ち砕いた衝撃的スパイ行為の決定的瞬間